HUT Kota Singkawang, FIF Group Dukung Pembangunan Taman Cahaya Madani

Minggu, 17 Oktober 2021 | 19:45 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Singkawang, Beritasatu.com - Pembangunan Taman Cahaya Madani di Kota Singkawang mendapat dukungan dari PT Federal International Finance (FIF Group) yang merupakan bagian dari Astra Financial dan juga salah satu anak perusahaan PT Astra International Tbk.

Dukungan diberikan FIF Group melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke-20 tahun kota tersebut pada hari ini, Minggu (17/10/2021).

Pembangunan Taman Cahaya Madani adalah revitalisasi dari Taman Gayung Bersambut yang bertujuan untuk menyegarkan dan mempercantik wajah baru kota dalam penataan ruang terbuka hijau dan landmark kota. Taman ini ditujukan untuk mewadahi kegiatan masyarakat dari Kota Singkawang maupun dari Kabupaten lain dalam mendukung terwujudnya komunitas dengan aktivitas yang positif.

Taman tersebut berdiri di atas lahan seluas 10.334 m2 dan area yang direnovasi sebesar 782 m2, terletak di Jalan Firdaus II serta berhadapan dengan Kantor Wali Kota Singkawang, bersebelahan dengan Masjid Agung, serta kantor-kantor pemerintahan kota ini. Upaya untuk merevitalisasi taman tersebut adalah dalam rangka memfasilitasi aktivitas kawula muda dalam olahraga seperti skate board, sepeda BMX, sepatu roda, bola basket, dan tanpa melupakan masyarakat lain yang ingin menikmati kegiatan bermain maupun bersantai di taman yang indah dan segar.

Pembangunan Taman Cahaya Madani dilakukan dalam waktu dua bulan dengan didukung oleh dana sosial syariah FIF Group.

“Kami berharap program CSR FIF Group dalam mewujudkan Taman Cahaya Madani yang bisa menampung berbagai kegiatan dan rekreasi ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Singkawang dan sekitarnya untuk beraktivitas positif melalui kegiatan olah raga, bermain dan berekreasi. Tentu saja, aktivitas tersebut tetap harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah demi kebaikan bersama,” ujar Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie dalam sambutannya dikutip dalam siaran pers, Minggu (17/10/2021).

Peresmian Taman Cahaya Madani juga dihadiri Human Capital (HC), General Support (GS) and Corporate Communication Director FIF Group Esther Sri Harjati; Chief of Corporate Communication and CSR Yulian Warman; dan Regional Management Division Head FIF Group Cicilia Tri Hapsariningtyas.

Selain fasilitas olah raga yang ada di Taman Cahaya Madani, untuk mewujudkan ruang terbuka hijau yang asri dan nyaman bagi masyarakat, maka revitalisasi juga dilengkapi dengan penanaman 17 pohon Tabebuya, 10 pohon Ketapang Varigata, pelepasan 20 ekor ikan Komet, dan 21 pohon Ketapang Kencana. Jumlah pohon yang ditanam dan ikan yang dilepas pada taman ini memiliki arti tersendiri, yaitu tanggal 17 bulan 10 tahun 2021.

