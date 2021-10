BNN Dorong Wujudkan Negara ASEAN Bebas Narkoba

Selasa, 19 Oktober 2021 | 12:55 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Narkotika Nasional (BNN), mendorong negara ASEAN untuk mewujudkan negara bebas penyalahgunaan narkoba, terutama soal legalisasi ganja.

"Saya baru menghadiri 7th ASEAN Ministerial Meeting on Drugs Matter (AMMD), di mana BNN RI mendorong negara-negara ASEAN untuk tetap berkomitmen mewujudkan ASEAN drugs free, terutama terkait legalisasi ganja," ujar Kepala BNN Komjen Petrus Reinhard Golose, Selasa (19/10/2021).

Dikatakan Petrus, ganja harus tetap dilarang karena bisa menjadi pintu masuk bagi orang untuk mengkonsumsi narkotika jenis lainnya.

"Saya ingatkan pada kesempatan ini, bahwa ganja itu adalah entry point orang untuk menggunakan narkotika-narkotika lainnya," ungkap Petrus.

Petrus menyampaikan, BNN sebagai leading institution penanggulangan narkotika, akan terus menyatakan perang terhadap barang haram itu dan tidak ada toleransi.

"Kita tetap menunjukan komitmen dalam bidang penanggulangan narkotika. Zero tolerance untuk narkotika. Mari sama-sama kita war of drugs dan zero tolerance," tegas Petrus.

Sumber: BeritaSatu.com