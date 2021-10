Calon Mahasiswa dari Indonesia Makin Tertarik Kuliah di Tiongkok

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahasiswa Indonesia kini semakin mudah untuk mengambil pendidikan tinggi di Tiongkok. Selain perguruan tinggi makin terbuka, serta kualitas pendidikan yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi di berbagai negara lain, pemerintah Indonesia pun memberikan kemudahan bagi warga Indonesia untuk mengenyam pendidikan di negeri tirai bambu.

Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengadakan kerja sama dengan perguruan tinggi di Tiongkok yang masuk top 10 besar dunia.

Dengan program ini, mahasiswa dari Indonesia dapat mengikuti perkuliahan di Tiongkok secara gratis melalui program beasiswa. Kerja sama ini melibatkan beberapa perguruan tinggi terbaik di Tiongkok.

Programme for International Student Asssassment (PISA) dalam laporannya di tahun 2018 pernah menyebutkan, pencapaian kualitas pendidikan di Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, di tahun 2020, Quacquarelli pemeringkat universitas yang berbasis di Inggris melansir data yang menempatkan 4 universitas di Tiongkok mampu berada di top 10 Asia untuk perguruan tinggi terbaik.

Terkait pendidikan tinggi di Tiongkok, Ceacillia Huang, Director ChineseRd Indonesia, sebuah lembaga pendidikan bahasa mandarin yang berbasis di Shenzhen, Tiongkok mengatakan, pendidikan tinggi di Tiongkok makin kompetitif dibandingkan dengan perguruan tinggi di negara-negara Asia Pasifik.

"Hal ini tentunya bisa menjadi alternatif bagi calon mahasiswa dari Indonesia untuk melanjutkan pendidikan. Saat ini ada sekitar 15.000 mahasiswa Indonesia yang mengambil pendidikan tinggi di Tiongkok. Angka ini kami perkirakan akan terus tumbuh di waktu mendatang," ujar Ceacillia Huang, dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Kamis (21/10/2021).

Ceacillia menjelaskan, minat mahasiswa dari Indonesia untuk mengambil pendidikan tinggi di Tiongkok, tentunya harus dibekali dengan pemahaman bahasa yang baik.

"Kita tahu, perguruan tinggi di Tiongkok, selain menggunakan bahasa Inggris, juga menggunakan bahasa mandarin sebagai bahasa pengantar perkuliahan," jelasnya.

Untuk itu, tambah Ceacillia, calon mahasiswa dari Indonesia sebaiknya mempersiapkan diri dengan kemampuan bahasa mandarin yang baik, sehingga dapat mengikuti kegiatan perkuliahan dengan maksimal.

"Saat ini, kami telah melakukan kerja sama dengan 10 perguruan tinggi di Tiongkok, yaitu Nanjing University, Central China Normal University, South China University of Technology, East China University of Science and Technology, Xi'an Jiaotong University, Guangxi University, Guangxi Normal University, Jilin University, Northwestern Polytechnical University, serta Lanzhou University," pungkas Ceacillia Huang.

