ICF Jakarta Berdayakan SDM Hadapi Industri 4.0 Lewat Coaching Works

Jakarta, Beritasatu.com - International Coaching Federation (ICF) Jakarta akan menggelar International Coaching Summit (ICS) pada 28 Oktober 2021 hingga 28 November 2021 secara virtual pada setiap akhir pekan dalam rangka memberdayakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia menghadapai industri 4.0. ICS 2021 akan menjadi International Summit kedua yang ICF Jakarta selenggarakan secara virtual dan akan mengumpulkan lebih 1.000 peserta dari berbagai profesi termasuk coach, peneliti, tenaga pengajar, pejabat pemerintah, pengusaha, praktisi bisnis, UMKM, maupun startup dan individu.

"Coaching sudah diterapkan secara luas di negara maju seperti Amerika Serikat (AS)," kata President Elect ICF Jakarta Charter Chapter 2021-2022, M Nur Fannie Prasetyo dalam keterangan tertulisnya Jumat (22/10/2021).

Dia mengatakan ketika dilakukan dengan tepat, coaching bisa memberikan motivasi intrinsik yang lebih besar pada individu untuk secara mandiri mencoba dan menemukan hal-hal baru. "Pada dasarnya, coaching mengarahkan mengidentifikasi bahwa sebenarnya ada titik buta dan peluang dalam diri kita yang terlewati dan bisa kita kembangkan lebih jauh yang nantinya terlihat dari perubahan perilaku," kata dia.

Di level korporasi, hasil survey McKinsey menunjukkan bahwa ketika karyawan termotivasi secara intrinsik, 32% berkomitmen, 46% di antaranya lebih puas dengan pekerjaan mereka, dan 16% berkinerja lebih baik. Di Indonesia sendiri berdasarkan survei internal ICF Jakarta, sudah ada 57% dari total responden menekuni life coaching, 25% leadership coaching, dan 18% business coaching yang sudah diimplementasikan dalam hidup mereka.

Ketua ICS 2021, BambangYapri mengatakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang maju dan mandiri untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan fokus pada konsep pembangunan yang bertumpu pada manusia. "Dalam konteks ini dilihat dari dua hal yakni kemampuan profesional dan kematangan kepribadian untuk saling memperkuat satu sama lain. Kematangan kepribadian ini bisa didapatkan melalui proses coaching yang tepat,” ujar dia.

Tahun ini, ICS 2021 mengundang Salman Subakat (CEO Paragon Technology and Innovation), Josef Bataona (Former Direktur HRD Indofood, Bank Danamon, dan Unilever), Daru Dewayanto, MCC (Founder, CEO, and Master Coach Hijrah Coach), Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia), Zivanna Letisha Siregar (Founder Kitajuara.id dan Puteri Indonesia 2008), Alex Denni (Deputi Bidang SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), serta narasumber lain.

