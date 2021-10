BNN Wakili Asia Pasifik Jadi Panelis di Pertemuan Internasional

Jumat, 22 Oktober 2021 | 23:33 WIB

Oleh : Fana F Suparman / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) terpilih mewakili kawasan Asia Pasifik untuk menjadi panelis dalam pertemuan internasional yang digelar Commission on Narcotic Drugs (CND). BNN menjadi panelis pada dua dari tiga isu tematik dalam Thematic Sessions on the Implementation of all International Drug Policy Commitments yang digelar pada 19 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2021.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari The Ministerial Declaration 2019 yang diadopsi pada pertemuan CND ke-62 terkait penguatan aksi di level nasional, regional dan internasional guna percepatan implementasi komitmen bersama dalam mengatasi dan melawan masalah narkotika di dunia. Pertemuan ini diikuti sebanyak 53 negara anggota CND yang terdiri dari negara-negara observer, berbagai oganisasi internasional dan NGO.

BNN sebagai perwakilan pemerintah Indonesia mengikuti pertemuan tersebut secara daring dari Hotel Aston Lake, Sentul, Bogor didampingi perwakilan dari Kementerian Luar Negeri.

Deputi bidang Hukum dan Kerja Sama BNN, Puji Sarwono menyampaikan pada Thematic Sessions CND kali ini terdapat tiga tema yang dibahas. Hari pertama CND Thematic Sessions membahas mengenai "Increasing Links Between Drug Trafficking, Corruption and Other Forms of Organized Crime, Including Trafficking in Persons, Trafficking in Firearms, Cybercrime and Money-Laundering and, in some cases, Terrorism, Including Money-Laundering in Connection with The Financing of Terrorism, are Observed".

Selanjutnya pada hari kedua, tema yang diangkat adalah "The Value of Confiscated Proceeds of Crime Related to Money Laundering Arising from Drug Trafficking at The Global Level Remains Low", sedangkan tema pada hari ketiga yaitu "The criminal misuse of information and communications technologies for illicit drug-related activities is increasing".

"Indonesia terpilih untuk menjadi panelis pada isu tematik dua dan isu tematik tiga mewakili Asia Pasifik," kata Puji Sarwono seperti dikutip dari Instagram BNN.

Puji Sarwono menyampaikan pada tematik tiga, Indonesia terpilih menjadi panelis mewakili regional Asia Pasifik setelah bersaing dengan calon panelis dari negara Jepang. Hal ini semakin menunjukkan peran Indonesia di tingkat internasional dalam penanganan permasalahan narkotika. Selain itu, Indonesia juga semakin menegaskan kesungguhannya untuk layak dipilih menjadi anggota CND untuk periode 2024-2027.

Dikutip dari situs bnn.go.id, pada sesi tematik “The Value of Confiscated Proceeds of Crime Related to Money-Laundering Arising From Drug Trafficking at The Global Level Remains Low” yang digelar pada Rabu (20/10/2021), Direktur Kerjasama BNN Achmad Djatmiko dan Kasubdit Penyelidikan dan Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Mohamad Nasrun menyampaikan kasus narkotika yang terjadi di Indonesia, langkah strategis BNN, dan kendala yang menjadi tantangan ke depan. Salah satu masalah utama yang saat ini terjadi di Indonesia dan cukup menyita perhatian adalah masalah hoax, korupsi, terorisme, dan perdagangan narkoba, termasuk di dalamnya pencucian uang.

Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi darurat narkoba dan kejahatan tersebut memiliki korelasi yang erat dengan TPPU. Berdasarkan data kasus TPPU yang diungkap, BNN pada tahun 2019 telah menyita aset TPPU dari kasus narkotika senilai Rp 180 miliar, kemudian tahun 2020 sebesar Rp 87,5 dan tahun 2021 sampai dengan bulan September telah disita sebanyak Rp 33,3 miliar.

Adapun metode yang banyak digunakan dalam TPPU kasus narkotika antara lain dengan memanfaatkan akun orang lain, menggunakan jasa penukaran uang atau bisnis pengiriman uang, maupun dengan pengangkutan uang tunai ke luar negeri.

Dalam rangka langkah antisiptif, BNN telah melakukan kerjasama dengan PPATK dan Kemenkumham khususnya dalam hal mutual legal assistance (MLA).

Adanya pandemi Covid-19 telah meningkatkan tantangan Indonesia dalam memerangi kasus tindak pidana pencucian uang terkait perdagangan gelap narkoba. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat menghambat alur pendataan serta pergerakan dalam melakukan penyidikan serta adanya kendala lain yang ditemui aparat penegak hukum dalam melakukan pendeteksian, pelacakan, penyitaan, maupun pembekuan aset terkait TPPU hasil tindak pidana narkotika.

Sementara pada sesi tematik "The criminal misuse of information and communications technologies for illicit drug-related activities is increasing" yang digelar pada Kamis (21/10/2021), Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi (Kapuslitdatin) BNN Agus Irianto, membeberkan, peredaran gelap narkotika lintas negara telah berkembang pesat dengan memanfatkan kemajuan teknologi informasi dalam melakukan distribusi serta melindungi diri dari operasi penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dijelaskan metode penjualan narkotika secara online dilakukan melalui platform media sosial, messenger services, darknet marketplace, maupun clearnet platforms seperti website, blog, atau forum.

“Beberapa kasus di Indonesia menunjukan sosial media seperti Facebook dan Instagram digunakan dalam perdagangan narkotika dengan cara pemesanan melalui chat yang terenkripsi dan pengiriman melalui pos atau layanan kurir pengantar,” tegas Agus Irianto.

Dipaparkan, saat ini sebanyak 5,22 miliar orang atau setara dengan 66,6% populasi dunia menggunakan telepon seluler. Sementara itu sebanyak 59,5% atau setara dengan 4,66 miliar merupakan pengguna internet dan 4,2 miliar adalah pengguna sosial media aktif.

Melihat tingginya angka tersebut dan diyakini akan terus meningkat, dibutuhkan upaya serius untuk mengatasi ancaman kejahatan di dunia maya, khususnya terkait dengan peredaran gelap narkotika. Kerja sama para pemangku kepentingan menjadi sangat penting. Khususnya kerja sama yang berkesinambungan antara BNN sebagai leading sektor dalam penanganan narkotika dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara dan Direktorat Siber Bareskrim Polri.

“Bukti menunjukan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh jaringan pengedar narkotika yaitu dengan mengubah rute perdagangan, modus operandi yang digunakan, mencari cara untuk mengurangi resiko dan memaksimalkan keuntungan,” kata Agus.

Kecanggihan teknologi informasi saat ini digunakan jaringan peredaran gelap narkotika untuk melakukan serangan balik. Mereka memanfaatkan kecanggihan digital untuk menyerang kegiatan intelijen lembaga penegak hukum.

Pada pertemuan internasional tersebut, Agus menegaskan pentingnya pengaturan terkait narkotika dalam perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan dunia maya.

“Tidak adanya ketentuan terkait narkoba dalam undang-undang tentang kejahatan siber harus menjadi perhatian. Tantangan penegakan hukum tersebut harus dapat dipenuhi, harus ada program aksi di tingkat nasional dan internasional dalam melawan kejahatan siber yang tujuannya adalah mencegah tingginya peredaran gelap narkotika di dunia maya,” tegasnya.

Sumber: BeritaSatu.com