Wisuda Ke-11 Universitas Bakrie Luluskan 485 Mahasiswa

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 12:47 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Bakrie menggelar wisuda ke-11 Tahun Akademik 2020/2021, Kamis (21/10/2021).

Pada wisuda ke-11 ini, Universitas Bakrie meluluskan 485 mahasiswa dari 11 program studi yaitu: Magister Manajemen, Manajemen, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik, Sistem Informasi, Informatika, Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Lingkungan, Ilmu dan Teknologi Pangan.

“Universitas Bakrie memiliki target strategis menuju a World Class Quality Education. Semangat ini diiringi dengan komitmen kampus untuk mendukung agenda berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs)," ungkap Rektor Universitas Bakrie Sofia W. Alisjahbana dalam pidato sidang terbuka Senat Akademik.

Cita-cita tersebut tercermin dari capaian Universitas Bakrie yang berhasil menduduki Perguruan Tinggi Swasta terbaik ke-2 di Indonesia versi lembaga pemeringkatan Times Higher Education, terutama dalam mendukung agenda SGD-4 (quality education) dan agenda SGD ke-13 (climate change).

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Yayasan Pendidikan Bakrie Ratna Indira Nirwan Bakrie, Kepala Lembaga LLDIKTI Wilayah III Prof Dr Agus Setyo Budi, MSc, dan juga orasi ilmiah oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Wisudawan Terbaik

Adapun wisudawan terbaik dari masing-masing program studi, yaitu Ahmad Kamal Badri dari Program Studi Magister Manajemen dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3.93.

Kemudian, M. Ichlasul Amal Bakhri dari Program Studi Manajemen dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3.89, Shofiyah Hady dari Program Studi Akuntansi dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3.92, Unique Filomena Pohan dari Program Studi Ilmu Komunikasi Akuntansi dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3.73.

Lalu, Feline Cloramidine dari Program Studi Ilmu Politik dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3.8, Latifah Rahma dari Program Studi Sistem Informasi dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3.81, Annisa Permata Sari dari Program Studi Teknik Sipil.

Capaian Universitas Bakrie

Dilansir dari keterangan tertulisnya, Universitas Bakrie juga terus berupaya mengembangkan sejumlah terobosan demi meminimalisir disrupsi di dunia pendidikan yang timbul sebagai dampak pandemi covid-19, di antaranya menyalurkan beragam program beasiswa ke seluruh penjuru Indonesia.

Universitas Bakrie juga mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19, melalui Pusat Studi Geopark Universitas Bakrie yang aktif berkontribusi dalam mendorong pengembangan sejumlah Geopark dan desa wisata di Indonesia, bekerjasama dengan Kementerian Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Forum Rektor Indonesia.

Universitas Bakrie memiliki visi “A globally recognized university through engagement with industries and experiential learning methods".

Sebagai universitas yang didukung oleh ratusan industri yang tergabung di dalam Kelompok Usaha Bakrie, saat ini Universitas Bakrie berhasil menciptakan sejumlah inovasi yang diterapkan oleh berbagai sektor industri.

Keunggulan tersebut terwujud dalam keberhasilan Universitas Bakrie memperoleh berbagai hibah, diantaranya Kedaireka, Hibah Kemendikbud Ristek, Hibah BNPB-Ideathon Bali Kembali, Hibah Gerakan Nasional Revolusi Mental, hingga Hibah International Credit Transfer.

Prestasi mahasiswa yang tercatat sepanjang tahun 2021 cukup membanggakan, mahasiswa Universitas Bakrie tercatat berpartisipasi dalam 61 ajang kompetisi internasional, nasional maupun lokal. Hingga jalinan Kerjasama internasional dengan berbagai institusi global untuk beasiswa, pertukaran pelajar dan dosen hingga riset.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: PR