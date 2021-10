Ini Langkah Kominfo Berantas Hoax

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:04 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / BW

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan langkah-langkah dalam menangkal dan memberantas penyebaran hoax di media sosial.

Langkah-langkah itu, adalah mulai dari literasi digital, menyaring konten hoax hingga memblokirnya.

"Pemerintah dalam hal ini Kominfo melakukan langkah-langkah dari middle stream, up stream, down stream, dari hulu ke hilir untuk memberantas hoax," ujar Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong, dalam program Polemik Trijaya yang disiarkan secara daring, Sabtu (23/10/2021).

Dikatakan Usman, dari hulu Kominfo memberikan literasi digital agar masyarakat tidak mudah terjebak, tidak membuat dan tidak menyebarkan hoax.

"Kemudian, di tengah, middle stream-nya, kita memiliki EA yang kita sebut AIS yang berfungsi menjaring hoax-hoax, termasuk konten negatif, termasuk seperti pinjol (pinjaman online) ilegal, perjudian, pornografi. Ada juga tim yang memantau 24 jam, medsos dan platform. Lalu masyarakat juga boleh melaporkan kepada Kominfo, ada aduankonten.id," ungkapnya.

Usman menyampaikan, di sisi hilir, Kominfo melakukan tiga langkah. Pertama adalah kontra narasi. Selanjutnya, melakukan take down atau memblokir.

"Take down, istilahnya memblokir. Pinjol itu dari 2018 sampai 10 Oktober 2021, ada 4.874 yang kita blokir, bukan hanya pinjol ilegal, termasuk di dalamnya investasi bodong," katanya.

Menurut Usman, langkah ketiga berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan penegakan hukum. Namun, jumlahnya kecil sekali.

"Misalnya dalam kasus hoax tentang vaksin saja itu ada 1.400 hoax. Itu nol yang dilakukan penegakan hukum. Semuanya hanya kita take down.

Kita bekerja sama dengan platform global. Pasti. Kenapa? Karena yang bisa men-take down ya mereka. Kita tidak bisa men-take down, karena itu kita bekerja sama dengan mereka kita akan meminta mereka untuk men-take down. Salah satunya yang terbaru Aktual TV itu sudah di-take down dari Youtube, itu atas permintaan pemerintah," jelasnya.

Sumber: BeritaSatu.com