Sandiaga Dorong Hipmi Jatim Berkontribusi pada Gernas Bangga Buatan Indonesia

Minggu, 24 Oktober 2021 | 22:29 WIB

Oleh : Rozi Amrozi / JEM

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kiri) saat peresmian 5G Expperince Center di ITS Surabaya, tanggal 16 September 2021. (Foto: Antara)

Surabaya, Beritasatu.com - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendorong pelaku usaha muda yang tergabung dalam organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jawa Timur (Jatim) agar berkontribusi pada program Gernas Bangga Buatan Indonesia.

Sandiaga mengatakan, Kemenparekraf mendorong pelaku usaha ekonomi kreatif melakukan strategi inovasi adaptasi dan kolaborasi dengan pola tiga G, yaitu Gercap (Gerak Cepat), Geber (Gerak Bersama) dan Gaspol (Garap Semua Potensi untuk Online), yang semua harus go digital. Salah satunya dengan gerakan bangga produk Indonesia dengan hastag #BeliGratisLokal.

“Saya baru dapat kabar, bahwa dari program tebar promo Parekraf Rp 50 juta per marchant masih rendah. Ini program tebar promo per customer Rp 100.000, tetapi teman-teman UMKM belum bisa menyerapnya. Saya dorong Jatim sebagai provinsi dengan ekonomi yang sangat besar ini bisa sebarkan kepada UMKM-nya untuk bisa berpartisipasi pada program Gernas Bangga Buatan Indonesia. Dan ini adalah bagian dari keberpihakan pemerintah terhadap UMKM,” kata Sandiaga saat menjadi keynote speaker dalam acara Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Diklatda) III BPD HIPMI Jatim secara virtual dengan tema Jatim Bangkit dan Beraksi, Sabtu (23/10/2021).

BACA JUGA Hipmi Jaya Dukung Langkah Presiden Jokowi Benahi BUMN

Sandiaga menjelaskan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kewirausahaan mampu menjadi tulang punggung Indonesia sekaligus menjadi gerbang pemulihan ekonomi nasional untuk mencapai Indonesia emas di 2045. Kontribusi UMKM sangat tinggi, bahkan terhadap PDB Indonesia di tengah pandemi justru meningkat. Untuk itu, pemerintah telah menargetkan kontribusi UMKM di tahun 2024 naik menjadi 65% dari 60% di masa pandemi.

Selain itu, pada tahun ini UMKM juga ditetapkan sebagai International Year of Credit Economy for Sustainable Development yang diinisiasi Indonesia.

”Dan ini sudah diakui oleh PBB dan negara di dunia dalam mendukung inisiatif Indonesia dengan menghadirkan ekonomi kreatif yang memberdayakan dengan konsep no one left behind (tidak ada yang boleh tertinggal),” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sandiaga juga mengingatkan HIPMI yang menaungi pengusaha muda agar meningkatkan SDM. Karena HIPMI berada di garda terdepan dan merupakan organisasi yang selalu mampu menelorkan ide yang kreatif dan luar biasa untuk bisa menyerap banyak tenaga kerja dan membuka peluang usaha seluas-luasnya.

“Generasi melek teknologi juga dimulai oleh Hipmi dan saya juga dibesarkan di Hipmi. Generasi muda disini menjadi agen perubahan. HIPMI adalah agent of change,” tutur Sandiaga.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com