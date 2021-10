Universitas Pertahanan Gelar IIDSS Ke-5 2021

Senin, 25 Oktober 2021 | 18:15 WIB

Oleh : Asni Ovier / AO

Bogor, Beritasatu.com - Universitas Pertahanan (Unhan) menyelenggarakan Indonesia International Defense Science Seminar (IIDSS) yang ke-5, Senin (25/10/2021). IIDSS merupakan program tahunan Unhan untuk mengembangkan ilmu pertahanan pada tataran internasional.

“Pada bulan Oktober ini mengangkat tema besar ‘Defense Technologies’ dan nanti pada Desember mengangkat tema ‘Defense Studies’,” ujar Rektor Unhan Laksamana Madya (Laksdya) Amarulla Octavian saat membuka seminar yang digelar secara hibrdia tersebut.

Tema seminar kali ini adalah “Strengthening Defense Technology in the Era of Internet of Military Things in Supporting the National Defense”. Seminar digelar selama tiga hari berturut-turut mulai 23 sampai dengan 25 Oktober 2021. IIDSS diselenggarakan Unhan bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia (Fasilkom UI) dan Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Indonesia Section.

Teknis pelaksanaan IIDSS, hari pertama bersama The 13th International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems (ICACSIS) 2021. Lalu, pada kedua bersama The 6th International Workshop on Big Data and Information Security (IWBIS) 2021.

Rektor Unhan Laksdya Amarulla Octavian memberikan sambutan pembuka pada hari pertama di hadapan para pembicara internasional dari Jepang, Inggris, Australia, Tiongkok, Malaysia, dan Jerman.

Tampil sebagai salah satu pembicara pada hari pertama adalah Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan (FMP) Unhan Mayjen Susilo Adi Purwantoro. Sementara, pada hari kedua tampil sebagai pembicara adalah Warek I Unhan Mayjen Jonni Mahroza.

Sedangkan, pada hari ketiga dilaksanakan focus group discussion (FGD) tentang Cyber Security dengan mengundang para ilmuwan dan panelis. Berikutnya juga diselenggarakan paper presentation dan artificial intelligence workshops dengan partisipasi lebih dari 100 peserta.

Hadir sebagai peserta adalah para dosen dan mahasiswa Unhan dari Fakultas Vokasi D3 Politeknik Pertahanan, Kadet Mahasiswa S1, serta mahasiswa S2 dan S3. Turut hadir para peserta dari berbagai universitas, organisasi profesi, lembaga think tank, pakar pertahanan dari dalam negeri dan luar negeri.

“IIDSS merupakan program tahunan Unhan untuk mengembangkan ilmu pertahanan pada tataran internasional. Dilaksanakan sejak 2017, materi dan mitra IIDSS semakin banyak sehingga pengakuan atas kredibilitas Unhan juga semakin meningkat,” ujar Laksdya Octavian.

Sumber: BeritaSatu.com