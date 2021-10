Wakil Ketua MPR Sebut Mahasiswa Harus Dibekali Jiwa Kewirausahaan

Senin, 25 Oktober 2021 | 21:57 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan Academy of Entrepreneurs Australia menyelenggarakan Idea to Business International Competition 2021, Senin, 25 Oktober 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Esa Unggul bekerja sama dengan Academy of Entrepreneurs Australia telah menyelenggarakan Idea to Business International Competition 2021, pelatihan dan kompetisi bisnis internasional.

Kegiatan ini berlangsung secara daring sejak 30 Agustus 2021, yang diikuti oleh mahasiswa dari 12 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Vietnam, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Prancis, India, Meksiko, Kosta Rika, dan Ekuador. Tercatat, 16 universitas di Indonesia ikut berpartisipasi dalam program kompetisi wirausaha ini.

BACA JUGA Jazilul Fawaid Analogikan Niat Sumbangan Akidi Tio dengan Kisah Abu Nawas

Wakil Ketua MPR, Jazilul Fawaid turut mendukung kegiatan ini dan berharap terus berlanjut pada tahun berikutnya, serta menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk menjalin kerja sama dalam pendidikan dan kewirausahaan di seluruh negara.

"Ide-ide bisnis serta pelatihan kelas dunia selama 5 minggu seperti ini adalah terobosan yang perlu dilestarikan. Menjadi tugas negara dan perguruan tinggi untuk menjadi jembatan, supaya membawa ide-ide bisnis ini ke kelas dunia,” ucap Jazilul Fawaid pada Media Dialogue Idea to Business International Competition 2021 di Universitas Esa Unggul Jakarta, Senin (25/10/2021).

Program Idea to Business (I2B) adalah program pengembangan kapasitas yang dilengkapi dengan arena latihan untuk menyampaikan ide bisnis (pitching) kepada investor sebelum terjun ke dunia nyata.

BACA JUGA Esa Unggul dan InsCinema Teken Kerja Sama Pelatihan Media Kreatif

Dalam kompetisi ini, peserta terlibat dalam rangkaian pembelajaran kewirausahaan dan bergabung dalam kelompok untuk mengembangkan ide bisnis.

Pelatihan dan Kompetisi diadakan secara daring pada tanggal 30 Agustus – 12 Oktober 2021 (lima minggu). Empat minggu untuk kursus bersertifikat dan satu minggu untuk pitching.

Selain mendapatkan sertifikat, peserta akan memiliki peluang mendapatkan beasiswa dari Academy of Entrepreneurs, Australia, memenangkan hadiah kompetisi, hingga Rp25.000.000 atau US$1.675 untuk satu grup yang terbaik.

BACA JUGA Wapres Ajak Generasi Milenial Kuasai Iptek dan Jiwa Kewirausahaan

Mempelajari pengetahuan dan keterampilan praktis terbaik dalam mengembangkan ide menjadi bisnis dari instruktur, mentor, dan pemilik usaha berpengalaman. Memperluas jaringan bisnis di tingkat internasional, termasuk jaringan ke investor.

Membangun jaringan kewirausahaan di antara para peserta. Meningkatkan kepribadian, kualitas emosional, dan keterampilan komunikasi.

Untuk memastikan integritas dan ketidakberpihakan dalam mengevaluasi rancangan usaha, Idea to Business International Competition 2021 mengundang praktisi dan pakar bisnis serta tokoh-tokoh terkemuka dalam pendidikan kewirausahaan sebagai juri seperti Paula Mills (Founder & CEO Academy), Prita Kemal Gani (President ASEAN PR Network), Marcelino Aviles (Former Panama Ambassador to Australia, Author and Entrepreneur), serta George Pramadono (Business Strategist and Starups Advisor)

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com