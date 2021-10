Bandara Aminggaru Kembali Dibuka Pascakecelakaan Pesawat

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Novie Riyanto menjelaskan, hari ini, Selasa (26/10/2021), operasional Bandara Aminggaru Ilaga di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua sudah kembali normal pascaterjadinya kecelakaan pesawat milik PT Smart Cakrawala Aviasi kemarin.

“Operasional Bandar Udara Aminggaru di Ilaga sudah kembali normal, setelah kejadian kecelakaan pesawat Cessna C 208 B Caravan PK-SNN yang tergelincir pada saat mendarat. Pesawat bermuatan kargo seberat 1.250 kg itu awalnya take off dari Bandar Udara Timika menuju Bandar Udara Aminggaru di Ilaga," kata Novie dalam keterangan resmi, Selasa (26/10/2021).

Dia menuturkan, pada saat landing posisi pesawat menyentuh permukaan sebelum mencapai titik pendaratan landas pacu bandara (undershoot). Pesawat baru berhenti di area touchdown runway 25.

Akibat kecelakaan pesawat yang terjadi, Novie menuturkan, pilot pesawat atas nama Capt Rahayu Kuntardi meninggal dunia pada saat dievakuasi menuju rumah sakit dan Co-Pilot Egie Fistantyo mengalami luka-luka dan segera mendapatkan perawatan medis.

Atas peristiwa yang merenggut korban jiwa ini, Novie Riyanto menyampaikan duka cita yang mendalam.

“Kami menyampaikan prihatin dan turut berbelasungkawa atas kejadian ini. Semoga keluarga korban diberikan ketabahan dan kesabaran," ucap dia.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melalui Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X telah berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Basarnas, TNI/Polri untuk melakukan proses evakuasi dan proses investigasi terhadap kecelakaan pesawat tersebut.

Sebagai informasi, Bandar Udara Aminggaru sementara beroperasi mulai pukul 06.00 WIT sampai pukul 12.30 WIT.

