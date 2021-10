Jumat, Partai Perindo Kembali Gelar Webinar Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Rabu, 27 Oktober 2021 | 23:19 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Perindo kembali akan menggelar webinar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada Jumat (29/10/2021) pukul 14.00 WIB.

Webinar bertajuk "Kepemimpinan Nabi Muhammad dalam Membangun Masyarakat Sejahtera" ini rencananya akan dihadiri ribuan peserta, membahas sejumlah topik keteladanan dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kehidupan umat manusia.

"Peserta webinar kali ini ditargetkan 1.000 orang," kata Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad di Jakarta, Rabu (26/10/2021).

Khaliq mengatakan pembicara dalam webinar tersebut yakni Ketua MUI Pusat dan Dosen Pascasarjana UI KH Cholil Nafis,, dan Ketua Umum PP Rabithah Ma’ahid Islamiyah PBNU KH Abdul Ghaffar Razin.

Menurut Khaliq, pokok diskusi yang diangkat mengenai kiprah Nabi Muhammad SAW mengelola kehidupan masyarakat, konsep pembangunan masyarakat dan negara di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, serta keteladanan Rasulullah SAW memperkuat persatuan, kesatuan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Ribuan peserta yang akan mengikuti diskusi terdiri dari seluruh kader serta pengurus Partai Perindo baik di tingkat DPP, DPW dan DPD maupun sayap partai, termasuk di antaranya anggota dewan tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari Partai Perindo di seluruh Indonesia, serta masyarakat umum dan komunitas muslimin.

Khaliq menuturkan diskusi yang diangkat Partai Perindo ini tentu memiliki banyak poin penting untuk dibahas, karena Nabi Muhammad SAW adalah pamungkas dari seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah SWT ke dunia.

“Sebagai utusan Allah di muka bumi, misi utama Nabi Muhammad SAW adalah membangun peradaban dan mensejahterakan umat manusia, serta menuntun ke jalan yang diridhoi Allah SWT. Sikap, perilaku dan ucapan Nabi Muhammad SAW mencerminkan karakter seorang pemimpin yang wajib diteladani oleh para pengikutnya baik dalam kehidupan personal maupun kehidupan sosial," tegas Khaliq.

Khaliq mengemukakan, kehidupan Rasulullah SAW yang bersahaja, bijaksana, egaliter, demokratis, dan tidak diskriminatif menjadikan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat yang plural di Madinah. Oleh karena itu, tepat jika dalam riset Michael H Hart menempatkan Nabi Muhammad SAW di peringkat pertama tokoh paling berpengaruh di dunia.

"Karakteristik Nabi Muhammad SAW, antara lain sebagai pedagang terjujur sepanjang sejarah perniagaan manusia, panglima militer yang paling bijaksana, dan kepala negara terbaik sepanjang masa," ungkap Khaliq.



Khaliq menambahkan webinar ini dapat disaksikan melalui zoom dengan link registrasi: bit.ly/WebinarPartaiPerindo. Selain itu, juga disiarkan secara langsung melalui Okezone, Sindonews, iNews.id, Website Partai Perindo, YouTube, dan Facebook Partai Perindo.

Sumber: BeritaSatu.com