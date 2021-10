Jakarta Academics Homeschooling Cetak Prestasi di Tengah Pandemi

Kamis, 28 Oktober 2021 | 15:58 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Selain sekolah formal, kegiatan belajar mengajar juga bisa dilakukan di rumah atau dikenal dengan homeschooling.

Sayangnya, banyak orang menganggap homeschooling sama dengan sekolah pada umumnya. Padahal, makna homeschooling jauh lebih mendalam dibandingkan dengan sekadar memindahkan sekolah ke rumah.

Homeschooling sejatinya merupakan pendidikan berbasis keluarga yang dilakukan secara mandiri. Pasalnya, orang tua yang paling mengerti sifat dan karakter anak-anaknya.

Direktur Jakarta Academics Homeschooling, Indriani mengatakan, homeschooling bisa menjadi cara belajar yang bagus jika digabungkan dengan guru profesional dan sumber daya tingkat lanjut.

"Hal inilah yang menjadi fokus Jakarta Academics untuk masa depan anak yang lebih baik," ujar Indriani dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Kamis (28/10/2021).

Indriani menjelaskan, Jakarta Academics Homeschooling pada tahun ini meraih tiga penghargaan sekaligus. Prestasi ini didapatkan baik dari lembaga di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satunya, mendapatkan Pearson Excellence Award 2021 dari Pearson Edexcel, Inggris.

"Penghargaan ini mengkurasi 60 sekolah Pearson di Asia Tenggara dan Jakarta Academics Homeschooling menjadi salah satu dari 8 sekolah Pearson di Indonesia yang mendapat penghargaan," jelasnya.

Selain itu, tambah Indriani, Jakarta Academics Homeschooling juga menyabet Best Choice of Educational dari Mediatama Award Management, serta Best Quality and Trusted Home Schooling of The Year dari 5 Pilar Media.

"Pencapaian ini merupakan kebanggaan bagi kami, dimana di tengah pandemi covid-19 kami justru bisa mencapai prestasi yang baik," tandasnya.

Indriani menambahkan, Jakarta Academics Homeschooling merupakan lembaga pendidikan homeschooling yang beroperasi sejak tahun 2013 lalu. Homeschooling yang berlokasi di Plaza Semanggi ini mencakup wilayah Jakarta, Depok, Tangerang dan Bogor.

"Adapun yang membedakan kami dengan lembaga sejenis adalah kami authorized exam center dari Pearson Edexcel, Inggris sejak tahun 2020," tambahnya.

Menurut Indriani, pihaknya akan terus memberikan layanan pedidikan terbaik meskipun dalam kondisi pandemi. "Hal ini, telah kami buktikan dengan kinerja dan capaian prestasi yang terus diraih meskipun masih dalam kondisi pandemi," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com