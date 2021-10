Lentera Bagi Bangsa Ajak Masyarakat Berdonasi untuk Siswa Lanjutkan Sekolah

Kamis, 28 Oktober 2021 | 18:23 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Lentera Bagi Bangsa (LBB) mengajak masyarakat luas untuk turut membantu anak-anak, agar bisa merasakan dan mengenyam pendidikan serta tidak putus sekolah.

LBB merupakan program beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan dukungan finansial untuk studi di Sekolah Lentera Harapan (SLH) di seluruh Indonesia. Dahulu bernama Orang Tua Asuh yang dimulai tahun 2005.

Direktur Lentera Bagi Bangsa, Nursari Dewi Lugito mengatakan, terdapat 26 Sekolah Lentera Harapan (SLH) di seluruh Indonesia mulai dari Nias, Medan, serta Gunung Agung, Banjar Agung, Jati Agung, Way Pangubuan, dan Sekampung, yang merupakan lima daerah di pelosok Lampung.

Kemudian, Curug, Koja, Tomohon, Toraja, Palopo, Labuan Bajo, Kupang, Rote, Ambon, Sangihe, serta Sentani. Selain itu, Mamit, Karubaga, Daboto, Nalca, Korupun, Danowage, Mokndoma, dan Tumdungbon, yang merupakan delapan daerah di pedalaman Papua.

Saat ini LBB berada di bawah naungan badan hukum Yayasan Lentera Membangun Bangsa (YLMB). Untuk tahun akademik 2021-2022 total siswa berjumlah 11.110 orang dengan 764 orang guru.

BACA JUGA Lentera Bagi Bangsa Luncurkan Situs Web Baru Permudah Donasi Beasiswa

“Penting sekali kita bertolong-tolongan agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan berkualitas dan memiliki karakter yang baik, agar mereka dapat mentransformasi hidup mereka dan keluarganya, serta dapat menjadi calon pemimpin masa depan daerahnya dan Indonesia,” katanya saat bincang-bincang bersama Beritasatu.com secara virtual, Kamis (28/10/2021).

Menurutnya, dari total siswa tersebut ada 2.732 siswa yang memerlukan bantuan finansial uang sekolah. Melalui program beasiswa LBB, yayasan ini menggalang dana dan memberikan informasi untuk mengajak donatur membantu membiayai uang sekolah mereka dengan besaran Rp 300.000 per bulan atau Rp 3.600.000 per tahun atau untuk siswa di pedalaman Papua Rp 500.000 per bulan atau Rp 6.000.000 per tahun.

Donasi dapat ditransfer langsung ke rekening Yayasan Lentera Membangun Bangsa (YLMB) CIMB 800 16 59346 00 dan langsung konfirmasi pihak admin LBB +62811 894 7500 atau secara online melalui website: www.lenterabagibangsa.org

“Melalui website, donatur dapat memilih langsung anak yang akan dibantu dengan melihat foto, keterangan lokasi, kelas dan cita-cita mereka,” jelas Nursari.

BACA JUGA Berbagi dengan Sesama Lewat Lentera Bagi Bangsa

Melalui program LBB, lanjut dia, anak-anak yang terancam putus sekolah dapat terus melanjutkan pendidikan. Mereka harus bekerja membantu orang tua dengan penghasilan yang tidak menentu.

“Ada di antara mereka yang tidak memiliki satu atau kedua orang tua, tinggal bersama kerabat, bekerja setelah pulang sekolah, membantu mengurus adik dan pekerjaan di rumah,” ungkapnya.

Selain itu ada yang harus berjualan sayur dan bumbu di pasar, berjualan di warung depan rumah, berjualan makanan, menyadap karet, mengumpulkan makanan ternak, memanen sayuran, beternak ayam, sapi, bebek, bekerja di bengkel, menjadi asisten rumah tangga, dan lainnya.

“Kami mengajak perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) bersama LBB dengan menyumbangkan dana untuk beasiswa bagi kelanjutan siswa bersekolah,” jelas dia.

BACA JUGA Sekolah Lentera Harapan Hadir di Rote Ndao

Selain ajakan CSR, juga ada ajakan untuk publikasi kampanye LBB, kerja sama mengadakan kegiatan menggalang dana, kesempatan LBB untuk presentasi dan mengajak berdonasi di acara persekutuan Natal, Paskah, ulang tahun perusahaan, membantu menyebarkan informasi melalui email dan Whatsapp untuk kegiatan penjualan kue, garage sale, ajakan donasi Natal, dan ajakan memberikan beasiswa secara personal, baik individu maupun kelompok.

Selain sumbangan dana, donasi juga dapat berupa hal lain yang dapat dibicarakan sesuai kebutuhan Sekolah Lentera Harapan. Misalnya barang untuk proyek pembangunan sekolah, kelas dan sarana penunjangnya untuk sarana pendidikan dan belajar mengajar seperti buku, seragam, sepatu, dan lain-lain. Namun fokus saat ini adalah beasiswa pendidikan.

“Pembayaran donasi juga sangat mudah, dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu transfer bank, GoPay, OVO atau kartu kredit. Anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak agar dapat bersinar untuk memajukan bangsa,” tutup Nursari Dewi Lugito.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com