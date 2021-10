Gelar Teladan Youth Summit 2021, Tanoto Foundation Tumbuhkan Semangat Calon Pemimpin

Jumat, 29 Oktober 2021 | 09:35 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tanoto Foundation, organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto, menggelar Teladan Youth Summit 2021 yang akan berlangsung secara daring pada Sabtu, 30 Oktober 2021. Mengusung tema "Dari Pemuda Untuk Indonesia", Teladan Youth Sumit 2021 pertama kalinya diadakan oleh Tanoto Foundation dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda.

CEO Global Tanoto Foundation, J Satrijo Tanudjojo mengatakan, Tanoto Foundation sangat memahami pentingnya menumbuhkan semangat para calon pemimpin untuk dapat berkumpul dan belajar tentang isu-isu masa kini yang menyangkut keseharian dan masa depan, seperti kesehatan mental, manajemen finansial dan memulai perjalanan menuju kesuksesan.

"Karena itulah, kami menyelenggarakan Teladan Youth Summit 2021 sebagai wadah pembelajaran bagi anak muda Indonesia,” ujar Satrijo dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Jumat (29/10/2021).

Head of Leadership Development and Scholarship Tanoto Foundation, Aryanti Savitri menambahkan, melalui Teladan Youth Summit 2021 ini, Tanoto Foundation juga ingin lebih mengenalkan program beasiswa dan pengembangan kepemimpinan Teladan kepada calon mahasiswa baru.

"Penerima manfaat program Teladan atau Tanoto Scholars, selain mendapatkan dukungan biaya kuliah, tunjangan bulanan dan beragam pelatihan juga diharapkan untuk mengadopsi nilai-nilai seperti kegigihan, ketekunan, kepedulian pada sesama, dan juga keinginan memberdayakan orang lain,” tambah Aryanti.

Teladan Youth Summit 2021 sendiri akan membahas topik-topik dan menampilkan narasumber seperti webinar "Indonesian Youth for Global Goals" oleh Advisory Board SDG Academy Indonesia Bayu Krisnamurthi.

Kemudian, talkshow "Maintaining Mental Health & Wellbeing During the Pandemic" oleh psikolog klinis Inez Kristanti dan pendiri Into the Light Indonesia Benny Prawira.

Selanjutnya, talkshow "Financial Management For Starters" oleh independent financial planner Prita Ghozie dan digital creator and growth consultant Jonathan End.

Selain itu, ada pula talkshow "Brand New You(th) for Indonesia" oleh stand-up comedian dan aktivis penyandang disabilitas Blindman Jack, bersama komposer, produser dan cinematografer Alffy Rev.

Acara akan ditutup dengan penampilan dari penutur lagu "It’s only me" Kaleb J yang dikenal lewat ajang pencarian bakat, The Voice Indonesia.

Teladan Youth Summit 2021 dibuka untuk umum secara gratis mulai pukul 8.30 pagi sampai dengan pukul 14.00 siang. Untuk menghadiri acara secara daring, penonton dapat mendaftar melalui pranala TeladanYouthSummit21.

