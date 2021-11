Kerja Sambil Kuliah, Harus Teratur dan Efisien

Selasa, 2 November 2021 | 22:55 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbaik, Institut Teknologi Bandung (ITB) telah menghasilkan banyak lulusan berprestasi. Tak heran, banyak lulusan yang mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar setelah lulus, salah satunya ialah Riandi Ramadhan. Wisudawan Parade Wisuda Oktober 2021 ini bahkan mendapatkan tempat di salah satu perusahaan besar sebagai software engineer sebelum ia lulus.

Masuk pada 2017 di Fakultas STEI, Riandi sempat merasa minder karena melihat teman-temannya yang juga berprestasi. Namun, hal tersebut justru memacunya untuk mau belajar dan berkembang.

Riandi mengatakan, ketika ada temannya yang mengukir prestasi, ia termotivasi untuk bisa mencapai hal yang sama, bahkan jika itu harus dicapai dengan bekerja lebih keras. Selain itu, Riandi juga menambah ilmunya dengan banyak berbincang bersama teman-temannya mengenai bidang yang diminatinya, software engineering.

Selain di bidang akademik, Riandi juga memiliki pengalaman kepanitiaan dan ikut dalam organisasi. Salah satu organisasi yang diikutinya adalah Musi, unit kesenian mahasiswa Sumatera Selatan. Ia juga pernah mengemban jabatan sebagai kepala divisi MSDM pada 2018-2019.

Ia juga sering mengikuti berbagai kegiatan, seperti sharing session tentang magang ataupun mentoring yang diadakan dalam organisasi tersebut.

Tak hanya berprestasi di dunia perkuliahan, Riandi juga banyak mencari magang dan pekerjaan paruh waktu (part-time) selama masa kuliahnya. Sebelum mulai aktif magang dan bekerja paruh waktu di tingkat ketiga, ia banyak mengeksplorasi kemampuannya dengan belajar tentang pemrograman.

Memiliki kesibukan lain di tengah padatnya kuliah, ia selalu berusaha mencoba hal baru, tetapi juga memperhatikan keefektifannya. Riandi juga menjelaskan, semasa mulai menjalani magang dan kerja paruh waktu, ia banyak menggunakan bantuan aplikasi kalender untuk mencatat tugas dan target yang harus dicapainya.

“Aku orangnya sebisa mungkin teratur dan efisien. Aku buat setiap tahun berbeda. Misalnya, di tahun pertama aku ikut kepanitiaan dan organisasi. Di tahun kedua, aku mulai memperbanyak skilluntuk ikut lomba dan persiapan magang. Lalu, di tahun ketiga aku sudah mulai ikut lomba, magang, dan juga. Di tahun keempat, aku tidak ikut lomba lagi karena merasa sudah cukup, lebih fokus mencari magang dan part-time,” terang Riandi.

Motivasi

Ia termotivasi untuk bekerja paruh waktu sambil kuliah setelah melihat teman-teman dan kakak tingkatnya yang juga bekerja atau pun magang selagi kuliah. Ia merasa dengan mengikuti kegiatan magang dan bekerja paruh waktu, bisa mendapatkan pengalaman baru yang akan berguna di masa depan.

“Lingkungan sekitarku mendorong aku untuk melakukan itu. Mungkin kalau teman-temanku tidak seperti itu, aku juga belum tentu termotivasi,” kata Riandi.

Memiliki banyak pengalaman mengikuti magang dan bekerja paruh waktu, Riandi merasa untuk bekerja di bidangnya diperlukan pengalaman yang cukup dengan mengikuti magang atau bekerja paruh waktu. Itu pula yang menjadi motivasi Riandi agar setelah lulus bisa diterima di tempat kerja yang bagus.

“Perusahaan besar pasti diminati banyak orang. Kita harus outstanding. Untuk itu, kita harus punya hal yang bisa ditonjolkan. Aku sebisa mungkin setiap waktu harus ada magang atau part-time. Itu yang menurutku memudahkan aku untuk mendapat pekerjaan sebelum lulus. Aku lulus di bulan Oktober ini tetapi sudah dapat kerja dari bulan Mei,” terang Riandi.

Selain itu, Riandi juga menyampaikan bahwa selama kuliah harus bisa memanfaatkan lingkungan belajar sebaik mungkin agar bisa berkembang.

“Merasa insecure boleh, tetapi juga harus banyak bersyukur karena kita ada di lingkungan yang tepat. Jangan merasa lebih karena kita akan ketemu sama teman-teman yang punya kemampuan lebih dari kita. Manfaatin lingkungan ini untuk kalian berkembang. Sayang banget kalau kita justru tidak termotivasi.”

Kini, Riandi tengah bekerja sebagai software engineer di Grab. Ia memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di program magister (S2). Namun, saat ini Riandi berencana untuk fokus bekerja dahulu.

“No complain, do the best. Ketika ada masalah, boleh mengeluh tetapi harus tetap fokus pada penyelesaian masalahnya,” katanya.

