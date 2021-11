Mendagri Harap TC Ke-36 CIRDAP Jadi Sarana Saling Belajar Bangun Desa

Rabu, 3 November 2021 | 18:23 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap konferensi Technical Committee (TC) ke-36 Centre on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific (CIRDAP) dan Workshop Internasional 2021 yang digelar di Indonesia, dapat menjadi sarana berbagi informasi antarnegara terkait pembangunan desa.

"Dengan menjadi tuan rumah gelaran tersebut, Indonesia dapat menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan dalam membangun desa. Begitu pula dengan langkah negara lain yang turut bergabung dalam CIRDAP," kata Tito Karnavian saat memberikan sambutan dalam acara tersebut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (3/11/2021).

Menurutnya, para peserta bisa saling belajar dan bisa memberikan pengalaman karena Indonesia memiliki populasi keempat terbesar di dunia dan jumlah desa yang sangat banyak yakni sebesar 70.000 desa.

Di lain sisi, Mendagri mendukung sekaligus mengapresiasi keberadaan CIRDAP. Dikatakan, pembangunan desa merupakan bagian penting untuk mencegah terjadinya urbanisasi dan menciptakan pusat ekonomi baru di daerah. Langkah ini juga untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh daerah di Indonesia sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tito memaparkan sejumlah langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam membangun desa. Salah satunya, dengan menerbitkan regulasi khusus yang mengatur desa, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan regulasi itu, entitas keberadaan desa lebih dikenal dan dihargai, sehingga kini program pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota berorientasi pada desa.

"Upaya lainnya, pemerintah telah membuat kementerian tersendiri yang spesifik mengurusi desa, yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)," ujar Tito Karnavian.

Selain itu, lanjut Tito, pemerintah juga menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) secara langsung. Upaya ini dinilai dapat memperkuat demokrasi, karena kepala desa yang terpilih merupakan mereka yang didukung masyarakat.

Tak hanya itu, pemerintah Indonesia juga berupaya membuat lapangan kerja baru di desa dan menjadikannya sebagai pusat ekonomi baru, sehingga bisa mencegah laju urbanisasi. Dengan berbagai kegiatan yang digelar di desa, masyarakat diharapkan dapat membangun daerahnya masing-masing. Terlebih, sejak 2015 pemerintah telah mengucurkan Dana Desa sebagai modal untuk membangun.

“Dan kita lihat hasilnya luar biasa, jalan, bendungan, irigasi, desa wisata, ada program yang bottom up juga banyak sekali, dan itu menimbulkan iklim kompetitif antardesa,” terang Tito Karnavian.

