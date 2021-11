Mayoritas Pengurus NU Nyatakan Dukung Said Aqil Siroj Pimpin Kembali PBNU

Rabu, 3 November 2021 | 22:35 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Kiai Said Aqil Siroj mendapat dukungan untuk kembali memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), pada Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) yang rencananya akan digelar di Lampung pada 23-25 Desember 2021 mendatang.

Forum Silaturrahim Pendukung Kiai Said Aqil Siroj menyatakan, mayoritas pengurus cabang dan wilayah NU berkomitmen mendukung Said Aqil Siroj maju dan dipilih kembali sebagai ketua umum PBNU periode 2021-2026.

"Forum ini mendukung Kiai Said untuk menjadi ketua umum pada periode yang akan datang, melalui muktamar ke-34 yang akan datang," ujar Perwakilan Forum Silaturrahim Pendukung Kiai Said Aqil Siroj, Akhmad Muqowam, dalam jumpa pers, di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Dikatakan Akhmad, berdasarkan hasil survei internal, Said Aqil mendapat dukungan sebesar 64,07% dari pengurus cabang dan 64,7% dari pengurus wilayah.

"Secara mayoritas pengurus cabang NU yang secara tegas memilih Kiai Said untuk memimpin PBNU pada angka 64,07%. Pengurus wilayah masih mendukung Kiai Said pada angka 64,7% hampir sama dengan posisi tingkat cabang," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Forum Silaturrahim Pendukung Kiai Said Aqil Siroj, Amin Nasution menyampaikan, angka 64,7% dukungan itu setara dengan kurang lebih dari 389 Pengurus Cabang NU (PCNU) dan 21 Pengurus Wilayah NU (PWNU) seluruh Indonesia.

"Dari persentase yang disampaikan 64,7%, itu setara dengan lebih kurang 389 cabang dan 21 pengurus wilayah yang sampai hari ini sudah menyampaikan aspirasi dan dukungan kepada Kiai Said Aqil. Dan, ini insyaallah akan bertambah terus," katanya.

Mengapa Said Aqil harus memimpin lagi, Forum Silaturrahim Pendukung Kiai Said Aqil Siroj menilai, PBNU masih membutuhkan dan menginginkan Said Aqil terus menjadi pemimpin menyongsong NU abad kedua.

"Bagi kami satu dekade kepemimpinan Kiai Said Aqil Siroj dengan segenap ujian dan tantangannya telah ditunaikan dengan luar biasa cemerlang. Langkah, sikap dan kebijakan-kebijakan strategis NU di bawah kepemimpinan beliau sudah on the best track," ujar Akhmad Muqowam.

Sumber: BeritaSatu.com