Unik, Pria Ini Gunakan Saham Perusahaan Apple Sebagai Mahar

Kamis, 4 November 2021 | 10:04 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Mahar atau emas kawin adalah sejumlah harta yang diberikan oleh pihak pengantin pria kepada pihak pengantin wanita pada saat akad nikah. Hal tersebut merupakan tradisi dalam pernikahan yang telah berlangsung sejak dahulu kala sampai saat ini, dan menjadi wujud kesungguhan laki-laki terhadap wanita yang dinikahinya.

Jika biasanya mahar berupa uang tunai, emas, atau barang, seorang investor sekaligus owner Saham Talk Naufal Nafhan memilih saham sebagai mahar untuk mempersunting wanita tercintanya, Dea Fikri Leila Qadaristin.

Naufal memberikan mahar berupa perhiasan emas dan 20 lembar saham Apple Inc, perusahaan tersebut merupakan perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat dan menjadi salah satu perusahaan paling terkemuka di dunia. Penggunaan saham perusahaan Amerika Serikat sebagai mahar yang diadakan Naufal ini merupakan pertama kalinya di Indonesia.

Harga saham Apple Inc. pada penutupan perdagangan hari Senin (1/11/2021) ialah 149,8 US$ per lembar. Berdasarkan rujukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai saham yang diberikan Naufal kepada sang tambatan hati mencapai 2.996 US$ atau sekitar Rp 42,7 juta.

"Bagi saya saham sangat bermanfaat dan lebih menguntungkan dibanding uang tunai yang nilainya selalu berkurang karena termakan oleh inflasi. Saham juga merupakan salah satu aset terbaik yang bisa digunakan sebagai investasi masa depan," ujar Owner komunitas belajar saham, Saham Talk, Naufal melalui keterangan, Kamis (4/11/2021).

Pria yang juga pelaku investor di Bursa Efek Indonesia dan Wall Street ini mengungkapkan bahwa alasan dirinya memilih mahar saham Apple Inc karena menurutnya perusahaan ini adalah perusahaan kelas dunia yang fundamentalnya sudah sangat kuat sehingga nilai sahamnya selalu bertumbuh.

Saham Apple Inc sebagai mahar ini diserahkan oleh Naufal kepada istrinya, Dea, saat pernikahan mereka yang diselenggarakan di Kota Tasikmalaya pada hari Sabtu, 23 Oktober 2021 lalu, setelah proses melaksanakan ijab kabul selesai. Saham tersebut diserahkan dalam bentuk piagam yang diberi bingkai besar.

Naufal mengungkapkan bahwa dirinya sendiri memang sudah lama berkecimpung di dalam bidang investasi. "Dengan pengalaman yang saya miliki, saya berharap bisa semakin memperluas investasi serta berbagi ilmu dan pengalaman investasi kepada para pemula," tutup Naufal.

