Berkaca pada Kecelakaan Vanessa Angel, Keselamatan Pertama dan Utama dalam Berlalu Lintas

Jumat, 5 November 2021 | 23:26 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / FFS

Jakarta, Beritasatu.com - Keselamatan merupakan hal pertama dan utama dalam berlalu lintas. Pengendara kendaraan bermotor harus peduli dan bertangggung jawab akan keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya.

"Keselamatan adalah yang pertama dan utama. Kita ketika berlalu lintas memang harus peka, peduli, berbela rasa dan bertanggungjawab akan keselamatan diri kita dan orang lain karena segala sesuatu yang timbul akan berdampak luas," ujar Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Chryshnanda Dwilaksana, kepada Beritasatu.com, Jumat (5/11/2021).

Dikatakan Chryshnanda, dua kecelakaan menonjol yang terjadi di ruas jalan tol pada Kamis (4/11/2021) kemarin, harus menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat agar peka, peduli dan meningkatkan kualitas keselamatan.

Kecelakaan yang dimaksud, pertama kendaraan Toyota Innova AB 1969 PY yang menabrak truk di depannya hingga mengakibatkan satu orang meninggal dan tiga orang luka ringan, di KM 113 Jalan Tol Cipali. Korban meninggal yakni, Dekan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) I Gede Suparta Budisatria.

Peristiwa kedua, kecelakaan tunggal mobil Mitsubishi Pajero B 1264 BJU yang ditumpangi artis Vanessa Angel dan keluarganya, di KM 672+300 Tol Jombang-Mojokerto (Jomo), Jawa Timur, sekitar pukul 12.36 WIB.

Akibat kecelakaan itu, Vanessa dan suaminya Febri Andriansyah meninggal dunia di lokasi. Sementara, anaknya bernama Gala Sky, Siska Lorensa -asisten rumah tangga- dan sopir Pajero, Tugabus Joddy mengalami luka-luka.

"Kejadian karena mengantuk dan menimbulkan kecelakaan, karena menabrak pembatas jalan tol. Kalau di jalan tol yang lancar, sering kali orang dengan kecepatan yang tinggi," ungkapnya.

Chryshnanda menekankan, pengendara harus peduli karena masalah kecelakaan menimbulkan dampak yang luas dan kontra produktif.

"Oleh sebab itu kita semua harus sadar dan peka kalau masalah lalu lintas ini penting sekali, terutama masalah kecepatan kita. Di jalan tol karena kebiasan kita kalau lengang, landai, ini sering kali menancap gas sehingga lupa bahwa kita harus bisa mengendarai kendaraan itu (dengan aman). Di jalan tol kita harus lebih peduli, lebih peka, lebih konsentrasi, karena di jalan tol kecepatan tinggi. Batas kecepatan maksimal kita harus penuhi, ketika kita melampaui batas kecepatan maksimal dampaknya akan terjadi kecelakaan," katanya.

Menurut Chryshnanda, faktor-faktor human error penyebab kecelakaan di antaranya lelah, menggunakan telepon seluler, bercanda dengan penumpang lain, menggunakan alat lain yang dapat mengganggu konsentrasi, kemudian meminum minuman keras hingga mengomsumsi narkotika.

"Kalau lelah istirahat. Korban juga banyak. Setiap tahunnya ada kecelakaan dengan jumlah yang cukup tinggi dan kita semua harus peduli. Jangan menjadi korban sia-sia di jalan raya," jelasnya.

Berdasarkan data Korlantas Polri, peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan tol, periode Januari sampai dengan Oktober 2021 berjumlah 1.021. Sementara, pada tahun 2019 sebanyak 1.596, dan pada tahun 2020 berjumlah 1.163.

Kemudian, total peristiwa kecelakaan pada tahun 2019 baik di jalan tol, jalan arteri, dan tempat lainnya di seluruh Indonesia, berjumlah 111.411 dengan korban meninggal dunia sebanyak 25.671 orang, luka berat 12.475 dan luka ringan 136.342 orang.

Lalu, pada tahun 2020, jumlah kecelakaan lalu lintas tercatat sebanyak 100.028, dengan korban meninggal dunia 23.529, luka berat 10.751 dan luka ringan 113.518 orang.

"Data kecelakaan lalu lintas sampai dengan Oktober 2021, jumlah kejadian 83.694, korban meninggal dunia 20.728, luka berat 8.767, dan luka ringan 94.961," sebut Chryshnanda.

Chryshnanda menuturkan, selain faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan faktor alam atau lingkungan juga sangat mempengaruhi. Untuk itu, setiap pengendara diminta kesadarannya agar selalu berwaspada dalam berkendara.

"Oleh karena itu, kita harus sadar. Ketika berkendara kita harus siap, siap untuk diri kita. Bagaimana diri kita sehat, dalam kondisi fit dan untuk melakukan kegiatan berlalu lintas. Siap kendaraan, kita harus mengecek kondisi kendaraan, dari ban atau roda kendaraan, transmisinya, lampu, rem, ini harus kita cek semua. Cek and ricek. Sehingga ketika berkendara tidak menimbulkan dampak. Misalnya saja sering terjadi pecah ban, as putus, over load, over dimensi juga menimbulkan satu perlambatan yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Sebab itu, memang kita harus peka dan peduli akan keselamatan bagi diri kita dan orang lain," terangnya.

Upaya Polri

Chryshnanda mengungkapkan, terdapat sejumlah hal yang telah dilakukan Polri terkait keselamatan dan menekan angka kecelakaan. Beberapa di antaranya, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dari Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, Bina Marga, Kementerian PUPR, Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan untuk membangun sistem budaya tertib berlalu lintas.

"Ketika kita berlalu lintas, kita harus sadar bahwa kita bisa menjadi korban, kita bisa menjadi pelaku yang menyebabkan gangguan terjadinya masalah lalu lintas baik itu perlambatan, kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas," katanya.

Korlantas Polri dan jajaran, tambahnya, juga telah berupaya membangun berbagai sistem, baik monitoring melalui CCTV, melalui penegakan hukum secara elektronik, secara semi elektronik bahkan manual. Kemudian, patroli jalan raya, menyampaikan berbagai informasi, edukasi, dan penindakan.

"Maka kepedulian pengguna jalan harus kita tumbuh kembangkan karena kita harus peduli, kita juga harus sadar, bahwa berlalu lintas kita jangan sampai melakukan hal-hal yang berdampak fatal," tegasnya.

Chryshnanda menyebutkan, undang-undang mengamanatkan Polri untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar.

"Meningkatnya kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan memberikan pelayanan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan. Sekaligus pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan karena sumber daya manusia adalah aset bangsa," ucapnya.

Chryshnanda menuturkan, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan dan sebagai refleksi budaya bangsa. Untuk itu, Korlantas Polri mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas keselamatan, kesadaran, kepatuhan terhadap aturan berlalu lintas.

"Kita harus sadar semua bahwa lalu lintas merupakan suatu kebutuhan kita untuk dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang untuk menghasilkan suatu produksi. Oleh sebab itu, kesadaran berlalu lintas adalah juga bagian penting untuk membangun keselamatan yang utama dan pertama. Setop pelanggaran, setop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan," tegasnya.

