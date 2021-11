Akibat Cuaca Buruk, Harga Sejumlah Bahan Pangan di Bengkulu Naik

Minggu, 7 November 2021 | 07:47 WIB

Oleh : RSAT

Bengkulu, Beritasatu.com - Akibat cuaca buruk yang terjadi beberapa waktu lalu mengakibatkan komoditi di pasaran Bengkulu mengalami kenaikan seperti cabai, ikan, dan daging ayam.

Harga cabai merah saat ini mencapai Rp 60.000 per kilogram yang sebelumnya sekitar Rp 25.000 per kilogram, dan harga daging ayam yang semula Rp 30.000 per kilogram naik menjadi Rp 35.000 per kilogram.

Untuk harga ikan laut di pasar juga mengalami kenaikan mencapai Rp 60.000 per kilogram.

"Harga cabai naik karena stok cabai dari petani berkurang akibat cuaca buruk yang terjadi," kata salah satu pedagang cabai di Pasar Panorama Bengkulu, Yohana, Sabtu (6/11/2021).

Salah satu pedagang ikan di Pasar Panorama Yayan, mengatakan jika stok ikan di nelayan dan di pelelangan ikan berkurang karena angin kencang yang terjadi.

Untuk harga ikan jenis Kape-kape saat ini mencapai Rp 60.000 per kilogram, ikan Dencis yang sebelumnya Rp 25.000 menjadi 35.000 per kilogram.

Kemudian ikan Tongkol yang sebelumnya sekitar Rp 15.000-16.000 per kilogram menjadi Rp 22.000-23.000 per kilogram.

Selain itu, harga minyak goreng saat ini terus mengalami kenaikan hingga Rp 37.000 per dua liter yang sebelumnya Rp 29.000 per dua liter.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bengkulu, Sisardi menjelaskan bahwa naiknya harga minyak goreng disebabkan karena harga TBS sawit yang terus naik.

Namun dapat dipastikan jika kenaikan harga minyak goreng tidak disebabkan karena adanya oknum yang bermain dengan harga.

"Dapat dipastikan naiknya harga minyak goreng bukan karena ada oknum yang bermain, tetapi karena harga TBS sawit yang naik karena permintaan," ujarnya. Sedangkan harga gula pasir masih normal yaitu Rp 15.000 per kilogram dan harga beras sekitar Rp 17.000-18.000 cupak.

Sumber: ANTARA