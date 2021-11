Kapolri: Polri Terus Perjuangkan Kesetaraan Gender

Minggu, 7 November 2021 | 14:43 WIB

Labuan Bajo, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, Polri terus memperjuangkan kesetaraan gender di Indonesia termasuk karir polisi wanita (Polwan) di institusi Polri.

Sejauh ini, sejumlah Polwan sudah berpangkat perwira tinggi dan menempati jabatan operasional berisiko tinggi di Polri.

Kapolri menyampaikan itu saat membuka Konferensi Asosiasi Polwan Internasional ke-58 di Hotel Meruorah, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Minggu (7/11/2021) sebagaimana dalam siaran persnya.

Konferensi Asosiasi Polwan Internasional di Labuan Bajo diikuti total 980 peserta baik secara langsung maupun secara online dari 39 negara. Peserta secara langsung berjumlah 446 peserta dari 17 negara dan 2 organisasi internasional.

"Polri akan terus memberikan ruang bagi Polwan. Kesetaaan gender harus kita perjuangkan terus seperti harapan kita semua," tegas Kapolri di hadapan 446 peserta yang hadir secara langsung di Labuan Bajo.

Menurut Kapolri penyelenggaraan Konferensi Asosiasi Polwan Internasional ke-58 di Labuan Bajo merupakan bagian dari upaya Polri untuk terus mendorong kesetaraan gender.

"Oleh karena itu kita berharap kegiatan ini berjalan baik. Kegiatan ini sudah tentu menjadi ajang tukar menukar informasi Polwan dari berbagai negara," tutur Kapolri.

Peserta Indonesia terdiri dari perwakilan dari masing-masing Polda dan Satuan di Mabes Polri.

Perwakilan ini juga berasal dari berbagai tingkat pangkat dan bidang pekerjaan.

Mereka diharapkan menjadi pemimpin masa depan dan memimpin Polri dengan pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang memuaskan serta memiliki jaringan yang lebih luas dengan aparat penegak hukum lainnya dari seluruh dunia.

Penyelengaraan Konferensi Asosiasi Polwan Internasional juga menjadi bagian dari upaya Polri untuk mendukung Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Superprioritas dalam program 10 Bali Baru.

Para peserta akan menjalani tur ke sejumlah destinasi premium di Labuan Bajo antara lain Taman Nasional Komodo, Pantai Pink, Pulau Padar, dan Pulau Komodo.

Eksplorasi peserta dari berbagai negara diharapkan membuat ketertarikan wisatawan manca negara dan domestik meningkat pesat di masa depan dan memberikan sumbangan devisa signifikan.

Untuk itu atas terselenggaranya Konferensi Asosiasi Polwan Internasional, Kapolri mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polri. "Kita patut bangga, karena dunia internasional percaya kepada kita untuk menyelenggarakan event internasional di masa pandemi Covid-19," tandas Kapolri.

Kepercayaan dunia tersebut sekaligus merupakan bukti nyata bahwa Indonesia dinilai mampu dan berhasil mengendalikan pandemi Covid-19.

"Kegiatan ini sekaligus untuk meningkatkan upaya penanganan Covid-19. Sejauh ini upaya kita berhasil terlihat dari angka-angka jauh di bawah angka yang ditetapkan WHO," jelas Jenderal Listyo Sigit.

Dengan demikian keberhasilan event di Labuan Bajo akan menambah kepercayaan dunia kepada Indonesia untuk menyelenggarakan event internasional berikutnya seperti Super Bike di Mandalika Nusa Tenggara Barat (NTB), event bulutangkis Internasional Indonesia Masters Super 750, Indonesia Open Super 1.000, dan BWF World Tour Finals 2021.

Konferensi Asosiasi Polwan Internasional akan berlangsung hingga 11 November 2021.

Program penting dari konferensi ini adalah training sessions di mana terdapat 6 keynote speech meliputi Mendagri, Under-Secretary-General for Peace Operations dan 4 di antaranya adalah inspiring female leader dari Tanah Air seperti Menkeu, Menlu, Wamenparekraf, dan Wakapolda Kalimantan Tengah.

Selain itu terdapat 65 pembicara yang akan berbagi keahlian, pengetahuan, pengalaman dan best practice untuk meningkatkan dan mencerahkan.

Tema utama yang di angkat dalam konferensi adalah “Women at the Center Stage of Policing” dengan 5 (lima) sub-thema meliputi: Women, Peace and Security; Women and Leadership; Police Women and Their Challenges; The Role of Women in Policing Science; Technology and Policing Current Issues on Transnational Crimes”.

