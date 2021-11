Pengamat: Jenderal Andika Perkasa Harus Jalankan Fungsi Diplomasi dengan Baik

Senin, 8 November 2021 | 18:27 WIB

Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com – Jenderal Andika Perkasa dinilai harus menjalankan fungsi diplomasi dengan baik. Hal ini secara khusus menyangkut hubungan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di wilayah Pasifik dan Papua.

“Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI harus bisa memerankan fungsi diplomasi dengan baik, khususnya menyangkut hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok di wilayah Pasifik dan Papua,” kata pengamat militer dari Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sidratahta Mukhtar dalam diskusi Empat Pilar MPR bertema “Panglima TNI Baru dan Tantangan Ketahanan NKRI” di Jakarta, Senin (8/11/2021).

“Yang saya inginkan katakan disini adalah tetap profesionalisme militer ini yang dikedepankan agar militer tetap profesional. Profesionalisme ini menjadi dasar bagi peran militer dalam diplomasi di kawasan Asia Pasifik,” kata Mukhtar.

Mukhtar mengaku pernah belajar di Komando Pasifik yang diisi oleh AS. Dari situ, Mukhtar melihat posisi AS mengacu kepada sebuah teori yang menyatakan bahwa AS berpotensi tidak lagi menjadi super power dalam militer dan ekonomi. Sebab, kini Tiongkok yang sudah menjadi super power di bidang ekonomi, dan sebentar lagi dalam ranah militer.

Nah dalam posisi ini, baik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR melihat bahwa seharusnya posisi AS tak berubah terkait keseimbangan kekuatan dalam konteks pertahanan dunia. Secara politis, Andika bisa dianggap cukup dekat dengan AS. Sebab, pendidikan militernya banyak dilakukan di institusi AS.

“Kita sering kali melakukan pembahasan lintas negara soal ini, kami berkesimpulan bahwa Tiongkok itu merasa sangat khawatir dengan kerja sama Indonesia dengan Amerika Serikat juga unsur-unsur lain, seperti India dan juga mungkin Jepang dan lain-lain. Kekhawatiran itu yang memicu Tiongkok melakukan pendekatan diplomasi yang lebih agresif tentang Indonesia dalam rangka meminimalisasi dominasi Amerika Serikat,” tutur Mukhtar.

Terkait Pasifik, kebijakan Indonesia sejak era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yakni memfokuskan Kementerian Luar Negeri pada isu Papua dan Pasifik. Artinya, ada kekhawatiran isu Papua akan makin terinternasionalisasi kalau ada pendekatan yang kurang tepat.

Dalam konteks itu, Mukhtar mendorong Andika untuk memindahkan sejumlah pangkalan militer di wilayah perkotaan dan padat penduduk, ke perbatasan.

“Konteksnya pendekatan kemanusiaan atau pendekatan baru yang berbasis kepada penggunaan militer secara lebih profesional dan terukur di Papua. Semestinya pusat militer bukan lagi di Jayapura, tapi dikonsentrasikan kepada wilayah perbatasan seperti Papua Nugini dan juga daerah-daerah penting lainnya, serta beberapa daerah lain yang menjadi hotspot internasionalisasi isu Papua,” kata Mukhtar.

Sumber: BeritaSatu.com