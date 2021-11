Ajang Ini Hadirkan Kompetisi Komik dan Seni Drama Tari Wayang

Selasa, 9 November 2021 | 11:33 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional 7 November lalu, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Sampan Bujana Sentra turut mendukung pengembangan wayang di Indonesia melalui Wayang Youth Festival 2021, kompetisi membuat komik wayang dan seni drama tari wayang.

“BCA berkomitmen menjadi bagian pelestarian seni budaya khususnya seni wayang. Sejak tahun 2012, BCA telah mengembangkan berbagai program edukasi seni wayang. Kami mengundang generasi muda mengikuti kompetisi membuat komik wayang dan seni drama tari wayang sekaligus kita ikut melestarikan wayang dengan cara kekinian,” kata Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja dalam seremoni pembukaan festival ini seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya Selasa (9/11/2021).

Komisaris BCA Cyrillus Harinowo mengatakan BCA memiliki misi dan tujuan mulia dalam pengembangan wayang di Indonesia. Melalui kegiatan ini BCA ingin menggelorakan semangat kreativitas seni budaya anak bangsa. "Kami berupaya menjalankan program pelestarian wayang untuk mempertahankan penetapan wayang Indonesia sebagai Warisan Maha Karya Dunia oleh UNESCO,” ujar Cyrillus.

Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Restu Gunawan mengatakan pemerintah menyambut upaya melestrarikan budaya wayang sebagai warisan dunia terlebih mengajak generasi muda untuk berpartisipasi pada Wayang Youth Festival 2021. "Saya berharap upaya BCA dan Sampan Bujana Sentra (SBS) untuk memberikan sosialisasi nilai-nilai wayang kepada generasi muda dapat terus berjalan sehingga outstanding universal value dari wayang yang sudah diakui sebagai warisan budaya dunia bisa terus berjalan," ujar dia.

Wayang Youth Festival 2021 mengusung tema wayang heroik. Pendaftaran kegiatan ini akan dibuka mulai Senin (8/11/2021) hingga 28 November 2021. Dalam penyelenggaraannya, panitia akan memberikan workshop untuk mengedukasi peserta terkait tema serta materi untuk mengikuti kompetisi. Kegiatan ini melibatkan sejumlah dewan juri yang merupakan pakar wayang, seni drama tari, dan komik untuk menentukan hasil karya seni bernilai tinggi.

Sebagai gambaran, pada 7 November 2003, UNESCO mengakui wayang kulit sebagai a Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Wayang Nasional.

