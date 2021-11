Munculkan Jiwa Bisnis, Universitas Prasetiya Mulya Gelar Pitch First 2021

Selasa, 9 November 2021 | 12:58 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Meski dalam masa pandemi Covid-19, Universitas Prasetiya Mulya tetap menyelenggarakan beragam kegiatan guna menunjang peningkatan jiwa bisnis generasi muda, salah satunya Pitch First 2021.

Kegiatan ini mengangkat tema "Creating Sustainable Business Model Through the Pandemic" dan merupakan kompetisi business pitching tahunan untuk mahasiswa program sarjana (S1) dan diploma (D3) berskala internasional yang diselenggarakan oleh Management Society, organisasi mahasiswa program MM Reguler Universitas Prasetiya Mulya.

"Dengan Pitch First sebagai platform terbesar untuk generasi muda mampu memunculkan dan mengembangkan bibit-bibit unggul di bidang kewirausahaan demi Indonesia yang lebih baik, serta mampu bersaing dalam skala internasional," kata pengajar di Universitas Prasetiya Mulya Henry Pribadi, Henry Pribadi.

"Dalam kompetisi ini pada proses penyisihan semifinal sampai dengan final, tanya jawab berlangsung sangat menegangkan, tetapi tetap menyenangkan karena para peserta saling berargumentasi dalam memaparkan ide dan solusi kreatifnya mengenai persoalan yang masih dihadapi khususnya di Indonesia, yaitu Creating Sustainable Business Models through the Pandemic," tambah Henry Pribadi.

Ajang kompetisi ini tak hanya diikuti oleh mahasiswa dari kampus tersebut namun juga beberapa kampus ternama di Indonesia seperti Universits Indonesia, Institut Tekhnologi Bandung, Univesitas Atmajaya Yogyakarta, ITS Surabaya dan beragam kampus lainnya. Bahkan ada peserta yang berasal dari luar negeri seperti University of Technology Sydney, The University of Melbourne, dan San Jose State University.

"Kompetisi bergengsi ini mendapatkan penjurian dari 8 panelis dari berbagai latar belakang untuk melengkapi sengitnya penilaian kompetisi ini baik dari staf pengajar Universitas Prasetya Mulya maupun panelis dari luar seperti Teezar Firmansyah selaku Founding Partner Kolibra Capital, Ardi Setiadharma selaku CFO Prasetia Dwidharma, Kemudian Arto Biantoro selaku aktivis brand, dan Gabriela Joselin N, salah satu anggota dari tim Investment dari Kolibra Capital," lanjutnya.

Ajang ini diharapkan mampu memunculkan generasi muda dan bibit-bibit unggul di bidang kewirausahaan. Mereka diberikan ruang dan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam mengekspresikan dan mempresentasikan ide bisnisnya melalui kompetisi business pitching secara nyata di depan para ahli.

Diharapkan, ide tersebut adalah hasil orisinil kreativitas yang tidak hanya memberikan profit, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat dan perekonomian di Indonesia.

Beberapa wakil dari Universitas Prasetiya Mulya menorehkan prestasi di ajang ini. Tim Triple B menyabet gelar juara, diikuti oleh Tim Octopush di peringkat kedua, dan peringkat ketiga diraih oleh tim gabungan dari ITB, Universitas Brawijaya, dan Universitas Ciputra yaitu Reekan. Selain juara utama, Tim Miracle dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta berhasil mendapatkan penghargaan Favorite Pitch Award.

Sumber: BeritaSatu.com