Jawab Kebutuhan Industri, UBM Gelar Program Studi Data Science

Jakarta, Beritasatu.com - Kehadiran Industri 5.0 meminta berbagai industri untuk memiliki karyawan sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pengalaman serta kemahiran data science yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan bisnis secara menyeluruh.

Guna memenuhi kualifikasi tersebut Universitas Bunda Mulia (UBM) memutuskan untuk ikut serta dalam melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan keahlian data science yang dapat menjawab kebutuhan industri.

Program Studi Data Science ini akan melahirkan professional muda yang memiliki kompetensi ahli dalam memproses data dari sebuah permasalahan untuk menemukan solusi terbaik diberbagai bidang. Data Science diyakini mampu membawa transformasi juga inovasi yang perlu kita lakukan agar bangsa kita pun boleh menjadi bangsa yang dapat bersaing secara global.

Ragam transformasi dan inovasi tersebut berhulu dari Artificial Intelligent (AI) atau kecerdasan buatan yang membuka peluang akan pengolahan data menjadi lebih maksimal.

Berangkat dari kebutuhan transformasi tersebut, Universitas Bunda Mulia turut mengambil peran dalam pengembangan generasi muda di Indonesia agar memiliki kompetensi dan dapat berkompetisi secara global dalam pembelajaran literasi data.

"Universitas Bunda Mulia meluncurkan the most wanted expertise in industry, Program Studi Data Science. Program studi ini diharapkan menjadi ilmu terapan yang dapat mentranformasikan banyak aspek mulai dari gaya hidup hingga kebiasaan masyarakat dari berbagai sisi," ujar Direktur Pemasaran UBM, Young Dame R Napitupulu melalui keterangan tertusli, Rabu (10/11/2021).

"Kedepannya Program Studi Data Science diharapkan dapat membawa kita ke inovasi hidup yang lebih baik, dimana generasi muda yang fokus dalam pembelajaran data ini dapat menjadi ahli yang memiliki dampak positif bagi industri saat ini dan di masa depan," lanjutnya.

Dalam rangkaian peluncuran Program Studi Data Science ini pun, Universitas Bunda Mulia, bekerja sama dengan dua orang pakar data science dari industri akan mengadakan webinar yang pertama dengan tema “Leading Towards The Bright Future” yang akan mengupas tuntas bagaimana data science menjadi sebuah keilmuan dan juga keahlian yang sangat dibutuhkan di dunia.

Selain webinar ini, akan diadakan juga kompetisi berhadiah jutaan rupiah untuk kategori Sekolah Menengah Atas (SMA) dan juga mahasiswa yang mengambil tema, “Pahlawan Data”, di mana anak-anak SMA dan juga mahasiswa boleh unjuk gigi terkait kemampuan mereka melakukan riset, mengolah data, dan membuat presentasi terkait data yang didapatkan.

Dengan Program Studi Data Science terbaru ini, Universitas Bunda Mulia dengan tagline “Bridging Education to the Real World” akan terus melahirkan generasi-generasi muda ahli data penuh pretasi yang akan mengukir prestasi mereka di berbagai industri untuk memajukan bangsa Indonesia.

