Polisi Masih Cari Pelaku Ledakan di Rumah Orang Tua Veronica Koman

Jakarta, Beritasatu.com - Polres Metro Jakarta Barat dibantu Polda Metro Jaya, masih mencari pelaku dan menyelidiki peristiwa ledakan di kediaman orang tua aktivis Veronica Koman, di wilayah Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

"Sementara masih penyelidikan. Kita tunggu saja hasil itu semua. Masih dikumpulkan alat-alat bukti terkait aktivitas di Jakarta Barat. Iya masih penyelidikan (pelakunya). Dikumpulkan alat bukti yang relevan dan terkait dengan aktivitas di Jakarta Barat oleh Polda Metro Jaya," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono, Rabu (10/11/2021).

Dikatakan Rusdi, berdasarkan penyelidikan sementara, ledakan itu tidak mengarah kepada pelaku jaringan terorisme.

"Dari apa yang didapat tidak menjurus ke sana (terorisme), karena bahan peledaknya pun itu hanya petasan saja yang diledakkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ungkapnya.

Rusdi menyampaikan, Polri akan berupaya optimal menangani segala bentuk tindakan yang melanggar hak warga negara.

"Masih ditangani oleh Polda Metro Jaya. Sedang diselidiki. Tentu Polri berusaha optimal bagaimana hal-hal yang menganggu hak warga dapat ditangani," katanya.

Diketahui, ledakan terjadi di depan rumah orang tua aktivis Veronica Koman, di RT 06/03, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Minggu (7/11/2021). Selain ledakan, ditemukan juga secarik kertas berisi ancaman:

"If the police and aparat dalam maupun luar negeri tidak bisa menangkap 'Veronica Kuman@hero, pecundang, dan pengecut, kami terpanggil bumi hanguskan dimana pun anda bersembunyi maupun gerombolan pelindungmu."

Selain rumah orang tua, kerabat Veronica dikabarkan juga menerima teror berupa paket berisi bangkai ayam yang dikirim pengemudi ojek online.

