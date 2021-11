Polri Dukung Pedoman Jaksa Agung soal Rehabilitasi

Kamis, 11 November 2021 | 17:46 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / EHD

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, mendukung terbitnya Pedoman Jaksa Agung terkait penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restoratif.

Pedoman itu juga seirama dengan Peraturan Kepolisian tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

"Ditipidnarkoba Bareskrim Polri sangat mendukung dengan terbitnya Peraturan Jaksa Agung Nomor 18/2021 tentang penanganan perkara penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif," ujar Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Pol Krisno Halomoan Siregar, Kamis (11/11/2021).

Dikatakan Krisno, pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 itu seirama dengan Perpol Nomor 8 Tahun 2021.

BACA JUGA Bekuk Sindikat Narkotika Sumut-Banten, BNN Ungkap 6 Kg Sabu dalam Kap Mobil

"Untuk kepentingan menyelamatkan anak bangsa yang menjadi korban peredaran gelap narkotika, dan itu seirama dengan Perpol Nomor 8 tahun 2021," ungkapnya.

Pada Pasal 9 ayat (1) Perpol Nomor 8 tahun 2021 tertulis, persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkotika

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

a. pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi;

b. pada saat tertangkap tangan:

1. ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkotika namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba;

c. tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkotika, pengedar dan/atau bandar;

d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan

e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

BACA JUGA Revisi UU Narkotika Salah Satu Solusi Permasalahan di Lapas

Polri juga telah menerbitkan sejumlah peraturan serupa, yakni Perkabareskrim Polri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi.

Kemudian, Surat Edaran Kabareskrim Nomor SE/01/II/2018, tanggal 15 Februari 2018, tentang Petunjuk Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

"Implementasinya terhadap penanganan kasus penyalahgunaan narkotika oleh penyidik Polri adalah menempatkan pecandu dan atau penyalahguna narkotika di lembaga rehabilitasi sosial/medis," katanya.

Diketahui, Jaksa Agung menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa.

Pedoman ini dimaksudkan, sebagai acuan bagi penuntut umum dalam penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa.

Sementara tujuannya, pedoman ini ditujukan untuk optimalisasi penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan restoratif.

Tertulis bab IV bagian B, jenis dan persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum:

1. Rehabilitasi melalui proses hukum terdiri atas:

a. rehabilitasi medis dan;

b. rehabilitasi sosial.

2. Terhadap tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3. Tersangka yang disangkakan melanggal Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Narkotika sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikualifikasikan sebagai penyalahguna yang terdiri atas:

a. penyalahguna narkotika

b. korban penyalahgunaan narkotika

c. pecandu narkotika.

4. Persyaratan rehabilitasi melalui proses hukum bagi penyalahguna sebagimana dimaksud pada angka 3, yaitu:

a. berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka positif menggunakan narkotika,

b. berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan metode know your suspect, tersangka tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika dan merupakan pengguna terakhir (end user),

c. tersangka ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti narkotika atau dengan barang bukti narkotika yang tidak melebihi jumlah pemakaian satu hari,

d. berdasarkan hasil asesmen terpadu, tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalahguna narkotika,

e. tersangka belum pernah menjalani rehabilitasi atau telah menjalani rehabilitasi tidak lebih dari dua kali, yang didukung dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang, dan

f. ada surat jaminan tersangka menjalani rehabilitasi melalui proses hukum melalui wali atau keluarganya.

5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e dikecualikan untuk korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com