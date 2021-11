RJ Lino Dituntut 6 Tahun Penjara atas Perkara Korupsi di Pelindo II

Kamis, 11 November 2021 | 18:13 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Richard Jost Lino atau RJ Lino. Jaksa meyakini RJ Lino terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2011 yang merugikan keuangan negara sebesar US$ 1,99 juta.

"Menjatuhkan pidana selama 6 tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan," kata jaksa KPK, Wawan Yunarwanto saat membacakan surat tuntutan terhadap RJ Lino di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Dalam menuntut RJ Lino, jaksa KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, RJ Lino dinilai tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi.

"Terdakwa menguntungkan pribadi dan terdakwa berbelit-belit," kata jaksa Wawan.

Sementara itu untuk hal yang meringankan, RJ Lino belum pernah menjalani proses hukum.

Jaksa KPK meyakini RJ Lino melakukan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tiga unit Quayside Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010. Perbuatan Lino itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yakni Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd (HDHM) dan merugikan keuangan negara atau Pelindo II sebesar US$ 1,99 juta.

Jaksa menyatakan, tindak pidana korupsi itu dilakukan RJ Lino dengan cara mengintervensi proses pengadaan tiga unit QCC dengan menunjuk HDHM sebagai perusahaan pelaksana proyek. Tindak pidana korupsi itu dilakukan RJ Lino bersama dengan Ferialdy Norlan selaku Direktur Operasi dan Teknik PT Pelindo II dan Chariman HDHM, Weng Yaogen.

Menanggapi tuntutan jaksa ini, RJ Lino menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pleidoi pada sidang lanjutan yang akan datang. RJ Lino dan kuasa hukumnya akan berupaya mematahkan dakwaan dan tuntutan Jaksa KPK.

"Saya akan mengajukan pleidoi dan dan penasihat hukum mengajukan pleidoi," kata RJ Lino menanggapi tuntutan Jaksa KPK.

