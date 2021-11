NTB Ekspor Perdana Kerajinan Ketak ke Arab Saudi

Selasa, 16 November 2021 | 23:56 WIB

Oleh : Awal Ahmad / EHD

Mataram, Beritasatu.com - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengekspor 37.944 Tas Ketak ke negara Arab Saudi, Selasa (16/11/2021). Pemprov NTB mengekspor puluhan ribu tas tas tersebut menggunakan kontainer internasional yang akan dikirim dari pelabuhan Lembar, NTB ke Surabaya, Jawa Timur kemudian langsung ke Kota Riyadh, Arab Saudi.

Pelepasan ekpor perdana ke Arab Saudi dilaksanakan Selasa (16/11/2021) oleh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menjelaskan, produk-produk lokal NTB tidak akan pernah meningkat penjualannya, tanpa diekspor ke berbagai negara.

Sebab, kegiatan ekspor akan membutuhkan ribuan produk hingga ratusan ribu produk yang akan dikirim ke berbagai negara. Sehingga para UMKM akan bergairah memproduksi produknya kalau sudah ada kepastian pasar yang bagus.

"Ekspor adalah kunci untuk meningkatkan nilai jual produk-produk para UMKM kita. Sehingga peluang pertumbuhan ekonomi akan semakin besar kalau kegiatan ekspor kita tinggi," ungkap Bang Zul.

Menurut Bang Zul, keberhasilan mengekspor kerajinan Tas Ketak ini dapat menjadi pemicu bagi produk kerajinan lainnya untuk diekspor di berbagai negara lainnya.

Ini sebagai bukti bahwa NTB bukan hanya mampu memproduksi kerajinan tas tetapi juga mampu menciptakan mesin-mesin canggih yang bisa bersaing dengan negara maju lainnya.

"Mudah-mudahan ekspor kita meningkat. Semoga ke depan, bukan hanya tas tapi kita juga bisa mengekspor sepeda listrik dan mesin-mesin kita," harap Bang Zul.

Kepala BI perwakilan NTB, Heru Saptaji, mengatakan, pihaknya telah melaksanakan FGD dengan topik percepatan dan penguatan ekspor komoditas unggulan non tambang yang bertujuan untuk mencari terobosan kebijakan sebagai new engine of growth perekonomian NTB melalui sisi ekspor.

“Kita telah menyepakati, semua dari kita memberikan kontribusi terbaiknya masing-masing, bersinergi lintas institusi, melakukan percepatan ekspor dengan kecepatan tinggi,” katanya.

Berdasarkan data bahwa ekspor dari provinsi NTB posisi September 2021 didominasi oleh komoditas barang galian/tambang non migas, sebesar 86,64% total ekspor NTB.

Di sisi lain, Provinsi NTB memiliki potensi ekspor non tambang yang begitu besar seperti komoditas kopi, vanili, manggis, lobster, udang, mutiara, teripang, ikan segar, sarang burung walet, sedotan bambu dan kerajinan ketak.

“Untuk percepatan dan penguatan ekspor komoditas non tambang Provinsi NTB, Bank Indonesia telah dan akan berperan secara maksimal dalam memberikan dukungan kepada para calon-calon eksportir NTB,” kata dia.

Pelepasan ekspor ke Arab Saudi merupakan pemenuhan pesanan tahap pertama dana buyer sudah berkomitmen untuk melanjutkan pesanan tahap kedua dengan jumlah yang lebih banyak.

Hal yang perlu menjadi atensi adalah bagaimana kelembagaan UMKM Indonesia, manajemen waktu UMKM dalam pemenuhan purchase order (PO) dari para buyer, serta menjaga dan meningkatkan kualitas dari kerajinan ketak ini.

“Oleh karena itu, dibutuhkan sinergisitas semua stakeholder yang tergabung dalam tim Genjot Ekspor Provinsi NTB,” harapnya.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Fathurrahman mengatakan, kerajinan Tas Ketak yang akan diekspor ke Arab Saudi merupakan produk lokal yang melibatkan sekitar 700 pengrajin asal Lombok Tengah dan Lombok Barat.

"Proses pemenuhan pemesanan kerajinan Tas Ketak ini merupakan perjalanan panjang yang dimulai sejak Mei 2021. Dan Alhamdulillah ekspornya bisa terealisasi hari ini," ungkapnya.

Seperti diketahui, kerajinan Tas Ketak merupakan kerajinan memanfaatkan tanaman ketak sebagai bahan baku utamanya.

Tanaman ketak adalah sejenis rumput liar yang merusak tanaman lainnya. Biasanya menjulur ke pohon-pohon. Sedangkan pembuatan Tas Ketak merupakan kombinasi tanaman ketak dan rotan. Kini justru rumput ini sangat berharga.

Karena menjadi bahan utama kerajinan anyaman. Dari rumput ketak, terlahir aneka kerajinan bernilai tinggi seperti tas, berbagai peralatan rumah tangga seperti alas piring, alas gelas, maupun tempat aksesoris.

Sumber: BeritaSatu.com