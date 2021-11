Kejagung Periksa 2 Ahli Keuangan Benny Tjokro Terkait Kasus Korupsi Asabri

Rabu, 17 November 2021 | 18:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) memeriksa dua ahli keuangan Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro terkait penyidikan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri pada Selasa (16/11/2021). Keduanya yakni, RL selaku tim saham Benny Tjokrosaputro dan R selaku GM Finance PT Hanson Internasional (perusahaan milik Benny).

RL dan R diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas perkara tersangka TT atau Teddy Tjokrosaputro, Direktur Utama PT Rimo Internasional yang merupakan adik kandung Benny Tjokro. Dalam pemeriksaan keduanya, tim penyidik mendalami mengenai pengelolaan dana investasi di PT Asabri.

"Diperiksa terkait pengelolaan dana investasi di PT Asabri (Persero) dengan Tersangka TT," kata Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya yang diterima, Rabu (17/11/2021).

Selain dua ahli keuangan Benny Tjokro itu, tim penyidik Jampidsus Kejagung juga memeriksa direktur utama PT First Asia Capital berinisial AT. Dalam pemeriksaan terhadap AT, tim penyidik mendalami transaksi saham SUGI, BCIP, dan SIAP.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asabri (Persero)," katanya

Pemeriksaan terhadap saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M.

Diketahui, penyidik Jampdisus Kejagung telah menetapkan 10 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan pencucian uang di PT Asabri yakni, Dirut PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro alias BTS; Dirut PT Asabri periode 2011 sampai Maret 2016, Adam Rachmat Damiri; Dirut PT Asabri periode Maret 2016-Juli 2020, Sonny Widjaja; Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014, Bachtiar Effendi; serta Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019, Hari Setiono.

Berikutnya, Kepala Divisi Investasi PT Asabri periode Juli 2012-Januari 2017, Ilham W. Siregar; Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Terakhir, Teddy Tjokrosaputro (TT), selaku presiden direktur PT Rimo International Lestari

