Jokowi Minta Perusahaan Sawit dan Tambang Buka Pusat Persemaian

Jumat, 19 November 2021 | 13:27 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani dampak perubahan iklim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memaksa perusahaan kelapa sawit dan pertambangan untuk membangun pusat persemaian atau nursery centre seperti di Rumpin, Bogor, Jawa Barat.

"Tetapi juga saya akan memaksa mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit, dan perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan nursery-nursery seperti ini," kata Jokowi seusai meninjau pusat persemaian Rumpin, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/11/2021).

Pemerintah, kata Jokowi, juga akan membuat sebanyak 30 nursery centre dalam waktu 3 tahun ke depan. "Kita akan membuat dalam 3 tahun kedepan kurang lebih 30 seperti ini dari pemerintah," ujar Jokowi.

BACA JUGA Jokowi Ajak Dubes Negara Sahabat Tinjau Persemaian Rumpin

Diharapkan, dengan membangun sebanyak-banyaknya pusat persemaian, maka masalah banjir dan longsor dapat diminimalisir dari sisi hulu sehingga dapat memperbaiki lingkungan di wilayah Indonesia.

"Sehingga juga akan terjadi perbaikan-perbaikan lingkungan di mana perusahaan pertambangan itu ada, di mana perusahaan kebon sawit itu ada," terang Jokowi.

Jokowi meninjau langsung Persemaian Modern Rumpin di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jumat (19/11/2021)

Presiden tiba di Persemaian Modern Rumpin sekitar pukul 09.33 WIB bersama sejumlah duta besar negara sahabat, yaitu Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Yong Kim, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, Duta Besar Kanada untuk Indonesia Cameron MacKay, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket, dan Country Director Bank Dunia Satu Kahkonen.

Selepas melihat video tentang pusat persemaian tersebut, Presiden mengajak para dubes berkeliling meninjau sejumlah fasilitas, seperti area perkecambahan, area rumah produksi, area aklimatisasi, hingga area penanaman terbuka. Sejumlah bibit pohon yang disiapkan di sini nantinya akan ditanam di lahan-lahan kritis yang membutuhkan.

Dalam lokasi yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam keterangan tertulisnya menyebut bahwa sejak tahun 2020 telah dipersiapkan sebanyak enam lokasi pusat persemaian dan secara bertahap akan dibangun.

"Nursery Centre Rumpin akan menjadi contoh untuk penyelesaian kelima nursery lainnya. Nursery Centre Rumpin merupakan model pekerjaan public-private partnership (KLHK-PUPR-APRIL). Pekerjaan utama persemaian telah selesai konstruksi. Produksi bibit 1 juta sebulan atau 12 juta setahun," jelas Siti Nurbaya.

Beberapa pusat persemaian yang akan dibangun meliputi:

1. Pusat Persemaian Rumpin di Provinsi Jawa Barat seluas 128 hektare, kapasitas 16 Juta bibit;

2. Pusat Persemaian IKN di Kawasan Hutan Produksi, Desa Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur seluas 120 hektare, kapasitas 15 juta bibit per tahun;

3. Pusat Persemaian Danau Toba di Kawasan Hutan Lindung Blok Sibisa, Desa Motung, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, luas 37,25 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun;

4. Pusat Persemaian Labuan Bajo seluas 30 hektare, di Kawasan Hutan Produksi Satar-Kodi, Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, luas 30 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun;

5. Pusat Persemaian Mandalika berlokasi di Kawasan Hutan Lindung, Rembitan-Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, luas 35,25 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun; dan

6. Pusat Persemaian Likupang di Kawasan TWA Batu Putih, Batu Putih Bawah, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara seluas 30.33 hektare, kapasitas 5 juta bibit per tahun.

Turut mendampingi Presiden saat meninjau Persemaian Modern Rumpin antara lain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Bupati Bogor Ade Yasin.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com