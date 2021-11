KPK Berkomitmen Lindungi Anak dari Perilaku Koruptif

Sabtu, 20 November 2021 | 12:02 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / AB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan pihaknya bersama seluruh elemen masyarakat berkomitmen melindungi anak-anak generasi penerus bangsa dari perilaku koruptif dan laten korupsi.

"Insyaallah, segenap upaya dan daya KPK bersama seluruh elemen bangsa dalam melindung generasi penerus bangsa dari perilaku koruptif dan laten korupsi yang menggurita di republik ini, masa depan republik ini dan cita-cita serta tujuan negara dapat benar-benar terwujud," ujar Firli dalam keterangan tertulisnya terkait peringatan Hari Anak Sedunia, Sabtu (20/11/2021).

Firli mengatakan Hari Anak Sedunia yang tahun ini mengangkat tema "A Better Future for Every Child" atau masa depan yang lebih baik untuk setiap anak, sepatutnya menjadi momentum memperkuat dedikasi setiap orang tua dan seluruh eksponen masyarakat, bangsa, dan negara dalam melindungi anak-anak dari ragam persoalan bangsa yang dapat mengancam masa depannya kelak. Salah satunya perilaku koruptif dan laten korupsi.

"Jelas dan pasti, korupsi serta perilaku koruptif adalah salah satu permasalahan besar bangsa yang sangat mengancam masa depan anak-anak Indonesia, mengingat penyakit kronis tersebut masih dianggap laten atau budaya di republik ini," tegasnya.

BACA JUGA Jelang Hakordia, Firli Ingatkan KPK Tak Lelah Berantas Korupsi

Ditekankan, melindungi anak-anak dari persoalan laten korupsi dan perilaku koruptif merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya para orang tua atau keluarga semata. Seluruh elemen dan eksponen bangsa wajib turut serta menjadi bagian dari keluarga besar dengan memberikan kontribusi positif dalam proses asah, asih dan asuh anak-anak Indonesia, generasi penerus masa depan bangsa agar mereka terbebas dari bahaya laten korupsi dan perilaku koruptif.

"Selain ilmu pengetahuan, nilai-nilai antikorupsi seyogianya kita semaikan ke dalam hati sanubari serta pikiran anak-anak Indonesia sedini mungkin, untuk menumbuhkan budaya antikorupsi dalam diri mereka agar negeri memiliki generasi penerus bangsa yang memiliki karakter kuat, berintegritas, cerdas, berperilaku jujur, adil, sederhana serta memiliki moral dan etika yang baik," tegasnya.

Menurut Firli, dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi, anak-anak Indonesia dapat terlepas dari pengaruh buruk korupsi dan perilaku koruptif yang telah berurat akar di Indonesia. KPK memandang jalur pendidikan sangat penting dan menjadi urat nadi serta elemen vital dalam upaya membangun karakter serta integritas anak bangsa, agar roh antikorupsi senantiasa bersemayam dan bergelora di jiwa dan raga anak-anak Indonesia.

"Atas dasar itulah, KPK memasukkan pendidikan sebagai salah satu national interest dalam rencana strategi 2019-2024 dan road map KPK 2022-2045," katanya.

Tak hanya itu, KPK menempatkan pendidikan sebagai bagian utama dalam trisula pemberantasan korupsi yang menjadi core bussiness KPK. Dengan menggunakan jejaring pendidikan formal maupun nonformal mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, KPK telah memasukkan unsur dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi kepada generasi penerus bangsa sejak dini, remaja hingga dewasa untuk membentuk sekaligus menjaga karakter serta integritas setiap anak bangsa agar tidak terpengaruh dengan laten korupsi maupun perilaku koruptif.

Upaya ini dilakukan lantaran muara dari persoalan korupsi di negeri ini adalah telah hilangnya nilai-nilai antikorupsi, seperti jujur, berintegritas, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil dari dalam diri.

"Siapa pun yang kehilangan nilai-nilai tersebut tentunya akan terpapar virus korupsi," katanya.

BACA JUGA Firli Bahuri: Pemuda Motor Percepatan Pengentasan Korupsi di NKRI

Firli menyatakan penanaman nilai-nilai antikorupsi penting agar mata batin anak-anak generasi penerus bangsa ini dapat melihat jernih bahwa korupsi adalah jalan sesat, perbuatan maksiat yang hanya menyuguhkan kenikmatan sesaat dan dosanya harus ditanggung dunia akhirat.

Menurutnya, semua pihak wajib terus menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi pada anak-anak agar mereka dapat memandang lebih jauh bahwa korupsi adalah hal terhina dan aib nan tercela, bukan budaya apalagi kultur warisan leluhur bangsa.

Selain itu, keluarga di rumah juga memiliki peran penting dalam proses pembentukan jati diri anak-anak untuk membentuk klaster-klaster antikorupsi dalam rangka memperkokoh ketahanan serta konsistensi nasional mewujudkan cita-cita, impian, dan harapan NKRI lepas dari perilaku koruptif dan laten korupsi.

"Dimulai dari sebuah keluargalah roh antikorupsi yang senantiasa menyiratkan nilai-nilai kejujuran, kesederhanaan, moral dan etika, dapat diembuskan ke penjuru kalbu setiap individu khususnya anak-anak untuk membentuk karakter keluarga antikorupsi," katanya.

Firli menekankan pendidikan karakter merupakan jiwa pembangunan pendidikan antikorupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi wajib ditanamkan sedari dini kepada anak-anak Indonesia untuk menangkal muara persoalan korupsi, yakni hilangnya nilai-nilai antikorupsi dari dalam individu.

Pendidikan, tambahnya, merupakan senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk menanamkan nilai, membentuk karakter dan budaya antikorupsi serta menjadi peradaban antikorupsi.

"Pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh KPK bersama segenap elemen bangsa antikorupsi di Republik ini, melalui berbagai upaya, diantaranya dengan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, perumusan organisasi, sinergisitas antarlembaga dan lain sebagainya," katanya.

Namun, kata Firli, upaya-upaya tersebut tentu tidak cukup bahkan jauh dari kata berhasil, apabila tidak diikuti pergeseran mindset dan kultur bangsa untuk mengarah pada gerakan sosial nasional antikorupsi, sehingga korupsi dan perilaku koruptif bukan lagi dianggap kultur bangsa dan hal biasa yang dilakukan sejak dahulu hingga saat ini di bumi pertiwi.

Keluarga sebagai bagian dari basis masyarakat, adalah sasaran inti gerakan perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia agar tak lagi melihat korupsi sebagai budaya apalagi menjadi kebiasaan dalam setiap tatanan kehidupan di republik ini.

"KPK memiliki pandangan bahwa keluarga antikorupsi dapat memengaruhi individu dan keluarga lainnya serta memiliki peran sentral dalam membangun budaya antikorupsi dalam masyarakat," paparnya.

Melalui pandangan tersebut, KPK membangun konsep pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga, dengan berbagai program dan kegiatan, antara lain gerakan Penyuluh Anti Korupsi (PAK), Agen Pembangun Integritas (API), Paku Integritas alias Penguatan Anti Korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas, menerbitkan buku Membangun Gen Aksi dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia, Panduan Menumbuhkan Kejujuran kepada Anak Sejak Dini, dan Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga.

Menurut Firli, berbagai program ini menjadi acuan yang dapat diterapkan dalam setiap keluarga dengan tujuan membentuk karakter kuat yang menjunjung tinggi integritas, nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan dalam setiap generasi masa depan bangsa yang dilahirkan dalam sebuah keluarga.

"Secara eksplisit kami gambarkan bahwa dari sebuah keluarga, perubahan sikap, perilaku masyarakat akan terjadi, dan memunculkan tatanan sosial budaya dan kultur baru yang melihat korupsi sebagai musuh bersama, memandang perilaku koruptif adalah sesuatu yang hina, dan yang tak kalah penting membudayakan budaya antikorupsi di bumi pertiwi," katanya.

Firli menuturkan, KPK hadir untuk mengawal berjalannya tujuan negara atau cita-cita didirikannya Indonesia, yakni menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas bagi segenap bangsa dan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mulai Miangas hingga Pulau Rote.

Lebih lanjut Firli menyampaikan upaya mewujudkan tujuan negara adalah kewajiban seluruh elemen bangsa untuk memberikan kepastian masa depan lebih baik lagi bagi anak-anak Indonesia. Kewajiban dan kepastian tersebut akan benar-benar terlaksana apabila NKRI benar-benar terbebas dari penyakit kronis korupsi.

"Kembali kami ingatkan, menangkap koruptor adalah tugas KPK dan aparatur penegak hukum lainnya. Namun, mencegah korupsi sedini mungkin dengan menanamkan pendidikan antikorupsi untuk melindungi masa depan anak-anak generasi penerus bangsa dari pengaruh korupsi dan perilaku koruptif, adalah kewajiban mulia seluruh bangsa dan rakyat Indonesia," katanya.

Firli berharap segenap upaya dan daya KPK bersama seluruh elemen bangsa dalam melindungi generasi penerus bangsa dari perilaku koruptif dan laten korupsi yang menggurita di Indonesia dapat mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak dan mewujudkan cita-cita serta tujuan negara.

"Kepada anak-anakku di seluruh penjuru Tanah Air, kami ucapkan selamat memperingati dan merayakan Hari Anak Sedunia, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai perjalanan panjang anak-anak Indonesia, generasi penerus masa depan bangsa yang dapat menjadi motor untuk mengakselerasi terwujudnya cita-cita Indonesia jaya, Indonesia sejahtera, Indonesia makmur, Indonesia aman, damai, dan berkeadilan," katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com