Jokowi: Kemampuan Indonesia Kendalikan Covid-19 Diuji

Senin, 22 November 2021 | 22:17 WIB

Oleh : Lenny Tristia Tambun / FFS

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan pandemi Covid-19 diuji saat bertindak sebagai tuan rumah pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20. Saat itu, dunia internasional juga akan melihat penerapan protokol kesehatan di Indonesia.

“Oleh sebab itu, kemampuan kita dalam mengendalikan pandemi betul-betul diuji dan utamanya dalam menjalankan protokol kesehatan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas (ratas) tentang evaluasi PPKM di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (22/11/2021).

Jokowi juga mengingatkan tentang penerapan protokol kesehatan pada guliran pelaksanaan rangkaian kegiatan KTT G-20 yang mulai dilaksanakan pada awal Desember di Jakarta dan Bali. Presidensi G-20 Indonesia akan berlangsung sejak tanggal 1 Desember 2021.

“Kegiatan kick off untuk Sherpa Meeting di KTT G-20 nanti akan dilakukan di Jakarta dan kick off untuk Finance Track di Bali di awal Desember, sehingga dunia akan melihat kita,” ujar Jokowi.

Terkait hal tersebut, Jokowi menekankan pentingnya pendampingan dari Satgas Covid-19 dalam menyambut kedatangan delegasi, mulai dari kedatangan di bandara udara, hotel dan lingkungan sekitar, hingga ke tempat penyelenggaraan KTT.

“Saya minta secara detail nanti didampingi dari Satgas, kedatangan delegasi di bandara, di hotel dan di lingkungan hotel resort sampai ke venue. Ini penting sekali,” tegas Jokowi.

Seperti diketahui, penyerahan Presidensi G-20 kepada Indonesia tersebut dilakukan pada sesi penutupan KTT G-20 Roma yang berlangsung di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021). Perdana Menteri Italia Mario Draghi secara simbolis menyerahkan palu kepada Presiden Jokowi yang kemudian mengetukkan palu tersebut. Dalam intervensinya, Presiden Jokowi mengapresiasi Italia yang berhasil memegang Presidensi G-20 tahun 2021.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Mersudi mengatakan, dalam pelaksanaan KTT G-20 nanti, Indonesia akan memberikan perhatian besar kepada negara berkembang di Asia, Afrika dan Amerika Latin, juga termasuk negara-negara kepulauan kecil di Pasifik dan Karibia, dengan tema besar “Recover Together, Recover Stronger”.

Selain isu kesehatan dan pandemi serta pembangunan berkelanjutan, dijelaskan Retno, perhatian besar akan diberikan kepada UMKM dan ekonomi digital yang telah sukses menjadi penggerak ekonomi di masa pandemi.

Lebih lanjut, Retno menerangkan mengenai sistem kerja di G-20. Dalam G-20 terdapat dua pilar, yaitu pilar finance track dan sherpa track. Pilar keuangan (finance track) akan betul-betul fokus pada isu keuangan dan moneter. Sedangkan pilar sherpa track, selama Presidensi ini, Indonesia akan melakukan 12 pertemuan tingkat menteri, seperti menteri luar negeri, development, digital economy, health, environment and climate, energy, employment, trade, industry and investment, tourism, agriculture, education dan special ministerial meeting on women empowerment.

Selain itu, papar Retno, akan ada pertemuan tingkat G to G (government to government) yang akan mengerucut kepada penyelenggara KTT yang akan diselenggarakan pada Oktober mendatang di Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com