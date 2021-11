Nadiem: Terima Kasih Guru-guru Tangguh

Raih People of The Year 2021

Jumat, 26 November 2021 | 16:32 WIB

Oleh : Maria Fatima Bona / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meraih penghargaan People of The Year 2021 untuk kategori Innovative Governmental Organization dari Metro TV, pada Rabu (24/11/2021).

Nadiem menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para guru-guru tangguh Indonesia yang terus berinovasi di kala pandemi demi memberikan layanan pembelajaran terbaik kepada generasi penerus bangsa.

"Saya ingin mendedikasikan penghargaan ini kepada guru-guru se-Indonesia. Terima kasih atas ketangguhan Anda," ujar Nadiem dalam keterangan pers diterima Beritasatu.com, Jumat (26/11/2021).

Nadiem juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang telah bekerja keras untuk terus menghadirkan inovasi di tengah pandemi. Inovasi merupakan filsafat utama dari program Merdeka Belajar.

Untuk itu, Nadiem mengatakan, Kemendikbudristek haruslah menjadi teladan berinovasi jika ingin mendorong sekolah dan Dinas Pendidikan melakukan inovasi dalam pembelajaran.

"Saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada tim di Kemendikbudristek yang bisa menjadi panutan bagi para guru-guru, kepala dinas, dan sekolah-sekolah untuk segera melangkah ke depan dan melakukan inovasi," ucapnya.

Selain Mendikbudristek Nadiem, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Ketua Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito yang mewakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menerima penghargaan serupa.

Penghargaan People of The Year 2021 ini merupakan bentuk apresiasi kepada tokoh dan institusi Indonesia dari berbagai latar belakang yang dipandang berjasa dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Terdapat 9 kategori penghargaan yang diberikan kepada pimpinan daerah, masyarakat, peneliti, perusahaan dan lembaga diantaranya; Best Governor for Inclusive Economic Growth, Best Governor for Empowerment & Education, Best Governor for Healthcare and Action Against Pandemic, Best Governor for E-Gov & Digital Innovation, Innovative Governmental Organization, Scientific Breakthrough Against Pandemi, Corporation Participation Against Pandemi, Patron of Development Partnership dan Lifetime Achievement.

