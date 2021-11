Program Magang MBKM Lahirkan Calon Pemimpin Profesional

Sabtu, 27 November 2021 | 08:54 WIB

Bogor, Beritasatu.com – Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) inisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi berakhir.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai salah satu instansi pemerintah yang turut serta dalam pelaksanaan MBKM, menggelar Penutupan Kegiatan Magang Program MBKM di lingkungan Kementerian ATR/BPN secara daring dan luring, bertempat di Gedung PPSDM, Kementerian ATR/BPN pada Kamis (25/11/2021).

Sekretaris Jenderal Himawan Arief Sugoto dalam sambutannya secara daring berkata bahwa program magang MBKM ialah suatu hal yang baru pertama diadakan pada 2021 dan mendapat antusiasme serta respon yang cukup positif.

“Melalui program magang MBKM, adik-adik semua sudah mengenal lingkungan kerja, kesibukan serta dinamika bekerja, dan tentunya melihat apa yang nantinya menjadi bagian dari profesi,” terang Sekjen.

Himawan Arief Sugoto juga memberikan pesan kepada mahasiswa alumni program magang MBKM bahwa kegiatan pascakuliah kelak, justru menjadi sebuah arena pembelajaran.

“The second university is your office. Bagaimana Anda mengembangkan diri Anda sendiri dan belajar kembali, belajar membangun kompetensi Anda sendiri,” imbaunya.

Himawan Arief Sugoto juga berharap bahwa ke depannya, para mahasiswa alumni program magang MBKM sebagai tunas bangsa yang bisa menjadi pimpinan dan bersikap secara profesional.

“Bangunlah sikap profesionalisme dengan baik, belajar dengan baik, membangun suatu komunikasi dengan baik. Jagalah kredibilitas sehingga dapat membangun karier Anda ketika bekerja maupun di dunia usaha,” tutur Sekjen.

Kepala PPSDM, Agustyarsyah, melaporkan bahwa saat ini jumlah peserta magang MBKM di Kementerian ATR/BPN sejumlah 1.190 mahasiswa dengan variasi durasi magang mulai dari 3 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Kegiatan magang resmi dimulai pada 26 Juli 2021 dan berakhir pada 31 Oktober 2021. Mahasiswa magang MBKM yang terdaftar di unit kerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Tata Ruang, mendapat pembekalan awal berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dasar.

Sedangkan bagi mahasiswa yang terdaftar di unit kerja Kementerian ATR/BPN lainnya, mendapat pembekalan awal berupa pelatihan dasar agraria dan tata ruang pertanahan.

Agustyarsyah juga berkata bahwa kegiatan program magang MBKM ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari dosen pembimbing yang ditunjuk hingga mentor di unit satuan kerja Kementerian ATR/BPN yang diberi mandat.

“Program magang MBKM diharapkan memberi pengalaman kontekstual untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh dan siap kerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.

Salah satu peserta magang MBKM, Aditya (21) asal Universitas Singaperbangsa Karawang, menceritakan pengalamannya selama menempuh magang di unit kerja PPSDM, Kementerian ATR/BPN. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan ini menempuh magang selama 3 bulan, sejak Agustus 2021 s.d. Oktober 2021 di bagian Pelatihan Kompetensi PPSDM.

Selama magang, ia bertanggung jawab dalam membantu penyusunan laporan dan pengurusan pelatihan, serta pembelajaran para CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil).

“Sejak magang, saya jadi mengerti bagaimana bekerja di pemerintahan, terutama jadi tahu tentang pelatihan teman-teman CPNS. Setelah ini, rencananya saya ingin menyelesaikan tugas akhir dan berharap dapat kerja di sini,” tutupnya.

