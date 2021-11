Ini Pesan James Riady untuk 1.154 Wisudawan UPH

Sabtu, 27 November 2021 | 13:14 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pendiri Yayasan Pendidikan Universitas Pelita Harapan Dr (HC) James Riady memberikan ucapan selamat kepada 1.154 wisudawan tahun akademik 2020/2021 dalam wisuda yang bertema Go Beyond berlangsung secara daring, Sabtu (27/11/2021).

“Saya sebagai pendiri Yayasan Pendidikan dari Universitas Pelita Harapan mengucapkan selamat kepada setiap anda beserta keluarga, kepada pimpinan UPH, rektorat, serta para dosen untuk pencapaian ini,” ucap James Riady pada acara Wisuda Universitas Pelita Harapan (UPH) Tahun Ajaran 2020/2021 secara daring.

Kepada para wisudawan, James mengatakan, sekarang mereka memasuki babak baru dalam hidup dan dunia juga sedang memasuki fase baru akibat semakin tersedianya vaksin serta pengobatan dari prosedur kesehatan yang semakin membaik.

Dikatakan dia, hal ini dapat terlihat dari penurunan yang tajam dalam hal jumlah kasus penderita Covid-19 Indonesia dan seluruh dunia.

Menurut James, kondisi normal baru yang sesungguhnya tidak disukai dan berat ini harus tetap diadopsi. Bahkan, sejak awal pandemi telah diterapkan dan terima sebagai bagian dari kehidupan baru.

“Kita sekarang berharap dan merasa optimistis bahwa kondisi terburuk dari pandemi ini sudah kita lewati. Anda akan memulai fase baru, beranjak dari sebuah periode di mana pendidikan mendominasi hidup anda ke tahap -tahap awal dari karier anda,” ucapnya.

Selanjutnya, James menyebutkan, meskipun benar bahwa wisudawan harus menjadi pembelajar seumur hidup, namun keseimbangan aktivitas harian wisudawan akan berubah dari berusaha memperoleh pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh.

“Dalam konteks ini, saya ingin mengingatkan anda mengenai beberapa hal penting yang merupakan buah pemikiran dari tema UPH dalam satu tahun ajaran in, Go Beyond yang diambil dari (kitab suci) Efesus 4,” ujarnya.

James menegaskan, tema Go Beyond ini bukan hanya sebuah frasa yang menarik yang dibuat oleh tim pemasaran UPH. Melainkan, merupakan tantangan sekaligus kewajiban bagi wisudawan. Dalam hal ini, para wisudawan menjadi penerima dari satu kesempatan istimewa untuk lulus dari sebuah kesempatan yang kurang dari 10% orang Indonesia miliki.

“Puji Tuhan, anda telah membuktikan kepada keluarga, dosen, dan kepada diri anda sendiri bahwa anda mampu melampaui. Anda telah berani menghadapi tantangan untuk mencapai keberhasilan dalam program akademik yang ketat yang berlangsung di dalam salah satu masa paling bergejolak di dalam sejarah pendidikan,” paparnya.

“Dan anda telah berhasil melewati masa transisi ini dengan sangat baik. Coba anda pikirkan seluruh dunia harus beranjak dari metode kegiatan akademik tatap muka ke metode yang sebagian besar dilaksanakan secara daring,” sambungnya.

James menyebutkan, apapun yang konsentrasi wisudawan baik itu belajar mengenai bisnis, desain, musik, kedokteran, psikologi atau program studi (prodi) lainnya, para wisudawan telah membuktikan bahwa mereka memiliki keterampilan, kemampuan dan tekad untuk menyelesaikan tugas dengan baik.

“Anda patut bersyukur dan merasa bangga akan hari ini. Anda sekarang siap melangkah melampaui UPH,” ujarnya.

James juga menambahkan, para wisudawan telah melewati masa remaja dan memasuki periode usia dewasa muda. Dalam hal ini, akan lebih banyak membuat pilihan dan keputusan sendiri. Bahkan, mungkin ada yang sudah hidup dan bekerja sendiri serta membayar kebutuhan sendiri.

Menurut James, hal tersebut merupakan suatu periode di dalam hidup mahasiswa. Saat ini, mereka akan mulai melangkah melampaui mulai membuat keputusan secara mandiri. Ia juga berharap wisudawan UPH dapat mengambil keputusan yang bijaksana untuk diri sendiri. Pasalnya, dewasa muda ini tidak lagi bergantung pada pengambilan keputusan setiap hari oleh orangtua dan dosen.

“Kami percaya bahwa orangtua, dosen, pendeta, dan mentor anda telah mendidik anda dengan baik untuk menghadapi tahap baru ini,” ucapnya.

“Dan kami senang melihat anda bertumbuh menjadi para dewasa muda yang siap menunjukkan kedewasaan dan kemandirian. Kami akan berdoa untuk anda. Bagi kesuksesan dalam perjuangan anda segala usaha dalam berbagai bidang kehidupan anda dan agar anda terus setia kepada Tuhan dan firman-Nya,” harap James.

Mengakhiri sambutannya, James kembali mengingatkan wisudawan semangat Go Beyond menggunakan talenta dan bakat untuk melayani orang lain di sekitar terlepas dari panggilan pekerjaan dan kegiatan hidup lainnya.

Dikatakannya, hal tersebut menjadi harapan almamater agar alumni tidak semata-mata membangun karier yang memberikan harta, harga diri, atau kekuasaan. Pasalnya, sistem pendidikan di UPH telah mendidik wisudawan untuk menjadi pemimpin yang dapat mentransformasi dan menjadi berkat yang nyata bagi berbagai komunitas, keluarga, tempat kerja, gereja, dan Indonesia.

“Kita semua dipanggil Tuhan untuk saling membangun sehingga kita bisa menjadi lebih dewasa dan lebih utuh. Sekarang adalah kesempatan bagi anda untuk memberikan dampak positif serta membuat dunia menjadi lebih baik,” ucapnya.

“Hiduplah sebagai orang jujur dan saleh di dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, dan pelayanan anda. Sekali lagi, selamat kepada anda dan keluarga. Kami tak sabar menyaksikan langkah-langkah berikutnya yang anda akan ambil serta turut merayakan pencapaian anda di masa depan. Kami akan berdoa agar anda melangkah lebih jauh tidak hanya sekadar mengejar kesuksesan dan penghargaan duniawi. Namun, berusaha untuk melayani Tuhan dengan setia dalam semua yang anda lakukan. Berkat bagi anda semua, sekali lagi selama,” tutupnya.

