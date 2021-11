Kementerian ATR Raih Penghargaan di GSMA 2021

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih juara dalam nominasi Best Use of Video Kategori Kementerian pada Government Social Media Awards (GSMA) 2021 yang diadakan oleh Awrago Indonesia serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara daring pada Jumat 26 November 2021. (Foto: Dok. Kementerian ATR/BPN)