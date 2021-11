Luky Yusgiantoro: Konvensi IOG 2021 Pulihkan Pariwisata Bali

Senin, 29 November 2021 | 15:33 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / JEM

Nusa Dua, Beritasatu.com - Tenaga Ahli Kepala SKK Migas, Luky Agung Yusgiantoro mengungkapkan, penyelenggaraan The 2nd International Convention and Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021) menghadirkan harapan baru bagi pemulihan sektor pariwisata Pulau Bali dan perekonomian nasional.

Konvensi bertema “Progressing Towards 1 Million Barrel of Oil per Day and 12 Billion Standard Cubic Feet Per Day,” dibuka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

"Kami berharap penyelenggaraan Konvensi IOG 2021 bisa menjadi tonggak kebangkitan pariwisata di Bali ataupun Indonesia secara keseluruhan, setelah dilanda pandemi," kata Luky saat berpidato pada pembukaan IOG 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), pada Senin (29/11/2021).

Luky yang juga ketua Organizing Committee Konvensi IOG 2021 mengungkapkan, magnet Bali sebagai destinasi wisata masih sangat kuat, baik di kalangan turis domestik maupun mancanegara. Ia berharap melalui Konvensi IOG 2021 akan tercipta efek domino ekonomi yang dapat menggerakkan sektor-sektor lainnya yang dapat menggerakkan ekonomi lainnya.

"Harapannya, tentu saja langkah kecil ini membantu usaha pemulihan ekonomi Indonesia," jelas dia.

Sumber: BeritaSatu.com