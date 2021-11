Konvensi IOG 2021 Ajang Menjaring Investor Sektor Hulu Migas

Senin, 29 November 2021 | 15:47 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / JEM

Nusa Dua, Beritasatu.com - Ketua Organizing Committee The 2nd International Convention and Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), Luky Agung Yusgiantoro menyatakan, penyelenggaraan Konvensi IOG 2021 menjadi ajang untuk menjaring investor di sektor hulu minyak dan gas (migas).

Saat ini, Indonesia membutuhkan investasi dalam jumlah besar agar dapat mewujudkan target pemerintah memproduksi minyak 1 juta barel per hari (BOPD) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD), pada tahun 2030 mendatang.

“Saya yakin, konvensi ini dapat menarik investor di sektor hulu migas. Memang tidak mudah, tapi langkah ke arah itu sudah ada," kata Luky di sela penyelenggaraan Konvensi IOG 2021 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), pada Senin (29/11/2021).

Konvensi bertema “Progressing Towards 1 Million Barrel of Oil per Day and 12 Billion Standard Cubic Feet Per Day,” dibuka Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto.

BACA JUGA Luky Yusgiantoro: Konvensi IOG 2021 Pulihkan Pariwisata Bali

Luky yang juga menjabat Tenaga Ahli Lingkungan Kepala SKK Migas menyatakan, sebagai upaya memenuhi kebutuhan energi nasional, SKK Migas telah menetapkan visi jangka panjang industri hulu migas, berupa capaian target produksi 1 juta barel minyak per hari dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari pada tahun 2030.

Untuk mencapai target itu, lanjutnya, SKK Migas telah menetapkan rencana strategis Indonesian Oil and Gas 4.0 yang menjadi pedoman para pelaku di sektor hulu migas, seperti optimalisasi di lapangan eksisting untuk rencana pengembangan lapangan, percepatan transformasi sumber daya ke produksi dengan pengawasan dan pengendalian yang baik pada setiap rencana pengembangan lapangan, serta mempercepat Chemical Enhanced Oil Recovery dalam kontribusi penambahan produksi minyak nasional.

“Konvensi IOG 2021 merupakan upaya SKK Migas dalam menyebarluaskan informasi tentang target Indonesia memenuhi kebutuhan energi dari bidang minyak dan gas bumi. Kami terus menyebarluaskan berita bahwa kami sedang ingin mencapai target itu,” kata Luky.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com