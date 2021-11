Kurangi Limbah Makanan untuk Menjaga Lingkungan

Selasa, 30 November 2021 | 22:15 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / JEM

Kampanye Make it Last (Taste) yang mempromosikan pola makan berkelanjutan dengan membantu konsumen mengurangi limbah makanan di Jakarta, Selasa, 30 November 2021. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Saat ini 30% emisi global berasal dari industri makanan, namun sepertiga atau 1,3 miliar ton dari produksi pangan global terbuang sia-sia setiap tahun. Di Indonesia, timbulan food loss and waste (FLW) dari tahun 2009 hingga 2019 mencapai 23-48 juta ton per tahun atau setara 115-184 kg per kapita per tahun.

Banyak cara yang dilakukan untuk tetap ikut dan membantu menjaga lingkungan dan kehidupan bumi yang lebih baik. Salah satunya yang dilakukan Electrolux yang meluncurkan kampanye Make it Last (taste) yang mempromosikan pola makan berkelanjutan dengan membantu konsumen mengurangi limbah makanan, mengadopsi pola makan nabati, dan meminimalkan kehilangan nutrisi saat memasak melalui berbagai peralatan dapur terbaik di kelasnya.

Kampanye ini telah diluncurkan ke kawasan negara Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika, dan akhirnya resmi diluncurkan di Indonesia pada penghujung tahun 2021.

“Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk membangun budaya makan yang sadar, berkelanjutan, dan sehat sebagai pilihan utama,” kata Iffan Suryanto, Presiden Direktur Electrolux Indonesia, dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/11/2021).

Electrolux berkolaborasi dengan Zero Waste Indonesia untuk menginspirasi masyarakat menjalani gaya hidup dan pola makan lebih berkelanjutan serta mencegah limbah makanan. Sejak Oktober 2021, Electrolux telah meningkatkan kesadaran terhadap pola makan berkelanjutan di platform digital dan membuat gerakan #banyakinsayurnya.

“Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meringankan dampak iklim, dan mengonsumsi lebih banyak makanan nabati adalah salah satu cara paling sederhana. Beralih ke pola makan nabati dapat membantu mengurangi dampak terhadap lingkungan dalam hal emisi karbon, jumlah oksigen, degradasi tanah, dan persediaan air,” kata Fildzah Amalia, PR Manager Zero Waste Indonesia.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyarankan porsi sayur adalah sepertiga piring (setara dengan 150 gram atau satu mangkok sedang), dan porsi buah adalah sepertiga dari setengah piring (setara dengan 150 gram) sekali makan.

“Pola makan nabati jauh dari membosankan. Indonesia kaya akan sayur, buah, dan sumber makanan nabati lainnya. Kita bisa berkreasi dengan mencoba bahan baru atau mengeksplor resep dan metode memasak baru, tentunya dengan peralatan masak yang bisa membantu menyajikan menu yang sehat,” kata Chef Yuda Bustara.

Rangkaian produk UltimateTaste dilengkapi dengan fitur canggih yang membantu konsumen memanfaatkan sumber daya makanan secara lebih efisien saat memasak.

Selain itu, juga menawarkan solusi pengawetan makanan yang membantu mengurangi limbah makanan dan memastikan kualitas makanan. Teknologi utama meliputi kulkas, kompor induksi, kompor gas, microwave, steam oven.

