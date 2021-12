ERT Putra Perkasa Abadi Juara Umum IFRC 2021

Sabtu, 4 Desember 2021 | 14:09 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Yogyakarta, Beritasatu.com - Tim Emergency Respons Team (ERT) PT Putra Perkasa Abadi (PT PPA) berhasil menjadi Juara Umum dalam ajang 7th Indonesia Fire and Rescue Competition (IFRC) tahun 2021. Titel ini diperoleh setelah PT PPA sukses memenangkan lima kategori dalam ajang yang tahun ini digelar di Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Yogyakarta.

BACA JUGA Kemenpar Gandeng Basarnas Untuk Search and Rescue Wisatawan

Kelima kategori tersebut adalah Juara 1 HAR Competition (High Angle Rescue), Juara 1 CSSR competition (Collapsed Structure Search and Rescue), Juara 1 SFSR (Structural Fire Search and Rescue), Juara 2 RAR (Road Accident Rescue) dan The Best Team Improvement.

Capaian luar biasa ini menempatkan PT PPA sebagai kontraktor pertambangan pertama yang sukses menjadi Juara Umum di ajang Indonesia Fire and Rescue Competition yang digelar untuk penyelenggaraan ketujuh ini. Sementara Juara Umum kedua diraih oleh tim ERT PT Berau Coal, dan Tim ERT PT Freeport menempati Juara Umum ketiga.

“Ini membuktikan bahwa safety itu wajib untuk semua, bukan hanya bagi pemilik tambang, tapi kami selaku kontraktor pertambangan juga mempunyai tanggung jawab untuk selalu mengutamakan safety, dan dengan menjadi juara umum 7th IFRC ini, menunjukkan PT PPA serius dalam memperhatikan aspek keselamatan kerja dalam operasional kami,” terang Adri Thanada, Head of Human Capital Management Development PT PPA melalui keterangan, Sabtu (4/12/2021).

Pencapaian ini melengkapi keberhasilan tim ERT PT PPA yang sebelumnya juga menjadi juara umum dalam Event South Kalimantan Fire And Rescue (SKFRC) 2021 pada akhir Oktober silam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Kepala Teknik Tambang (FKTT) se-Kalimantan Selatan dan didukung Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan. PT Putra Perkasa Abadi berhasil menjadi Juara Umum dengan memborong 7 trofi.

Ajang IFRC merupakan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) yang dilangsungkan tiap tahun, diikuti perusahaan tambang, perusahaan migas dan kontraktor pertambangan nasional. Dalam penyelenggaraan tahun ini, terdapat 12 peserta yang terlibat dengan lima kategori perlombaan.

BACA JUGA Antusias Masyarakat di Festival Milenial Safety Road

Kegiatan berlangsung selama lima hari ini bertujuan menguji pengetahuan dan pengalaman tim ERT dalam aksi penyelamatan saat terjadi kecelakaan di pertambangan.

Selain untuk kepentingan kegiatan usaha di sektor pertambangan, tim ERT perusahaan tambang dan kontraktor tambang ini juga terlibat aktif dalam misi kemanusiaan. Mereka tergabung dalam Tim ERT Kementerian ESDM dan selalu mengambil bagian dalam kegiatan kemanusian di lokasi bencana alam di seluruh Indonesia.

”Terima kasih banyak untuk semua yang telah men-support dan mendoakan kesuksesan tim ERT PT PPA sampai sejauh ini. Proses dan kerja keras yang sudah dijalankan Tim selama ini berbuah hasil manis bagi Tim ERT PT Putra Perkasa Abadi. Semoga ke depannya kami bisa berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam memajukan Safety & Rescue di Indonesia,” terang.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com