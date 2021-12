Google for Education dan Kelas Juara Roadshow di Tiga Kota

Selasa, 7 Desember 2021 | 14:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Era pendidikan 4.0 mengharuskan kita menerapkan remote learning sebagai sistem pembelajaran baru apalagi setelah munculnya pandemi Covid-19 yang mengubah sistem tatap muka menjadi kelas virtual. Hal itu yang kemudian membuat Kelas Juara menggandeng Google for Education menggelar roadshow di tiga kota yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Adapun kegiatan ini untuk memperkenalkan lebih dekat Google for Education serta fitur di dalamnya termasuk Google Workspace for Education dan Chrome for Education kepada para pelaku pendidikan dan pemangku kepentingannya.

"Workshop ini tidak hanya ditujukan kepada murid-murid, tetapi juga diprioritaskan untuk tenaga pendidik di sekolah masing-masing. Sehingga diharapkan bahwa nantinya sekolah sekolah di Indonesia akan siap untuk mengimplementasikan teknologi sebagai sarana penunjang proses belajar mengajar yang terkini," ungkap Natanael Sibarani, General Manager PointStar Indonesia dalam keterangannya, Selasa (7/12/2021).

Ditambahkan Natanael, Kelas Juara merupakan wadah bagi para pendidik dan siswa untuk berkolaborasi dalam sebuah platform komunitas daring untuk membahas perkembangan terbaru seputar teknologi pendidikan. Sehingga transformasi teknologi pendidikan yang pesat harusnya dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah di Indonesia untuk mempersiapkan siswanya menjadi SDM Indonesia yang tangguh di masa depan.

"Penerapan teknologi pendidikan dari Google melalui Google for Education dapat menjawab tantangan ini secara lugas. Fitur-fitur Google for Education didesain untuk menciptakan collaborative environment yang produktif bukan hanya antara siswa dengan siswa, namun juga antara pendidik dan siswanya. Masa depan kita adalah mengenai kolaborasi. Kami sangat bangga bisa melibatkan Kelas Juara untuk membawa Roadshow Google for Education ini ke sekolah-sekolah di Indonesia," lanjutnya.

Dengan mengikuti workshop ini, peserta tak hanya akan mendapatkan pengetahuan baru tentang berbagai macam produk Google for Education, tetapi juga berkesempatan untuk mendapatkan Sertifikat Partisipasi dan Merchandise Kit yang pasti menarik.

"Roadshow ini akan hadir pembicara yang memiliki pemahaman dan pengalaman dalam implementasi Google for Education, baik dari tim PointStar yang sudah bersertifikasi Google Educator Level 1 & 2, tim Google Indonesia maupun penyedia Chromebook. Kelas Juara bekerjasama dengan Google Indonesia berkomitmen untuk membantu sekolah-sekolah di Indonesia untuk bertransformasi secara mudah ke era digital," tandasnya.

