3 Provinsi Raih Penghargaan Indeks Kemerdekaan Pers

Anugerah Dewan Pers 2021

Jumat, 10 Desember 2021 | 11:38 WIB

Oleh : Rully Satriadi / RSAT

Jakarta, Beritasatu.com – Tiga provinsi yakni Kepulauan Riau, Jawa Barat, dan Provinsi Kalimantan Timur meraih penghargaan Anugerah Dewan Pers 2021 untuk kategori Indeks Kemerdekaan Pers yang diumumkan Dewan Pers, Kamis (9/12/2021) malam.

Anugerah Dewan Pers 2021 diselenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada wartawan, media massa, perorangan, dan lembaga yang berkontribusi dalam mewujudkan kemerdekaaan pers di Indonesia.

Hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang diwakili staf ahli Kominfo Niken Widiastuti, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Andi Samsan Nganro dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Agung Suprio, para anggota Dewan Pers, tokoh senior pers, dan masyarakat pers lainnya.

Ketua Dewan Pers Muhammad Nuh dalam sambutannya mengatakan pers adalah pilar keempat demokrasi. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers harus mengontrol tiga pilar lainnya, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

“Bila pers berkonspirasi dengan tiga pilar lainnya, maka akan menjadi demokrasi yang pura-pura,” ujar M Nuh.

Dijelaskan proses penyelenggaraan Anugerah Dewan Pers ini dimulai dengan konsultasi kepada Konstituen Dewan Pers dan Masyarakat Pers untuk merumuskan tujuan, kriteria, dan kategori Anugerah Dewan Pers.

Dari pengajuan nomine terdapat 117 media dengan ratusan karya jurnalistik, 45 wartawan, 13 lembaga, dan 20 tokoh. Selanjutnya dewan juri mengajukan 41 nomine dari kategori media cetak, televisi, radio, dan siber, serta perorangan dan lembaga.

Dewan juri utama terdiri dari Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, Ketua Umum PWI Atal S Depari, Ketua Dewan Pers 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo, Wartawan Senior Bambang Harymurti, dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Dadang Rahmat Hidayat.

Sedangkan juri penyisihan adalah anggota Dewan Pers Hendry Ch Bangun, Ahmad Djauhar, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan.

Disebutkan untuk setiap peraih penghargaan Dewan Pers diberikan trofi khusus yang didesain oleh seniman Dolorosa Sinaga, dan sejumlah uang.

Berikut Daftar Peraih Penghargaan Anugerah Dewan Pers 2021:

1. Kategori Wartawan Cetak: Wahyu Dhyatmika (Majalah Tempo)

2. Kategori Media Cetak: Majalah Tempo

3. Kategori Wartawan Televisi: Rahdhini Ikaningrum (Metro TV)

4. Kategori Media Televisi: Kompas TV

5. Kategori Media Siber: kompas.id

6. Kategori Media Siber Wilayah Indonesia Bagian Barat: kabarmedan.com

7. Kategori Media Siber Wilayah Indonesia Bagian Tengah:

kabarmakassar.com

8. Kategori Wartawan Radio: Haryo Ristamaji (Radio Elshinta)

9. Kategori Media Radio: RRI Pro3 FM

10. Kategori Media Radio Wilayah Indonesia Bagian Barat: Suara Surabaya

11. Kategori Peorangan Non Pers: Damar Juniarto (Safenet - Southeast Asia Freedom of Expression Network)

12. Kategori Lembaga Non Pers: Lembaga Bantuan Hukum Pers

13. Kategori Indeks Kemerdekaan Pers:

- Peringkat 1 Provinsi Kepulauan Riau

- Peringkat 2 Provinsi Jawa Barat

- Peringkat 3 Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: BeritaSatu.com