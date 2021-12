6 Start-up Jadi Pemenang SEHAT Impact Accelerator

Jumat, 10 Desember 2021 | 13:18 WIB

Oleh : Kunradus Aliandu / KUN

Jakarta, Beritasatu.com - Johnson & Johnson Foundation dan Intellar mengumumkan enam pemenang program perdana SEHAT Impact Accelerator. Program akselerator ini disponsori oleh Johnson & Johnson Foundation melalui organisasi J&J Global Community Impact, guna mendukung perusahaan berbasis teknologi di Indonesia yang menggunakan model bisnis inovatif untuk membuat layanan kesehatan berkualitas lebih mudah diakses oleh semua orang.

“Di Johnson & Johnson Foundation dan Global Community Impact, kami bekerja sama dengan sektor publik, swasta, dan filantropi untuk mengkatalisasi investasi dan mendukung ekosistem kesehatan. Ini membantu kami dalam mengejar ide terbaik yang mendorong batasan dan memunculkan peluang baru untuk memajukan sistem perawatan kesehatan. Oleh karena itu, kami sangat senang menjadi bagian dari akselerator pertama yang berfokus pada perawatan kesehatan di Indonesia,” kata Sawan Malik, Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia pada upacara penghargaan yang dilakukan secara virtual, belum lama ini.

Keenam perusahaan rintisan (start-up) memperoleh hadiah senilai total US$ 120.000 dengan pemenang utama sebesar US$ 40.000 diberikan kepada Ibunda, platform teknologi kesehatan online-to-offline yang mendukung orang-orang yang berjuang dengan masalah kesehatan jiwa (kesehatan mental). Dua runner-up, Wecare dan Cooklab, masing-masing menerima US$ 25.000. Sebagai honorable mention, Dietela, Ctscope, dan Neurabot masing-masing menerima US$ 10.000.

SEHAT Impact Accelerator diluncurkan pada April 2021 dan berhasil menarik sebanyak 48 perusahaan untuk mendaftar sebagai peserta dalam program tersebut. Mulai dari perusahaan yang mengembangkan sistem manajemen rumah sakit hingga perusahaan yang mengkhususkan diri dalam perekrutan tenaga kesehatan.

“Mengingat tantangan yang ditimbulkan oleh Covid-19, saat ini bukanlah waktu yang paling mudah untuk menjadi bagian dari akselerator. Namun, saya telah menyaksikan semangat dan kecerdasan yang telah dibawa oleh setiap peserta ke perusahaan mereka dan merasa senang dengan semangat kolaborasi yang telah ditunjukkan. Dorongan dan inovasi Anda sangat penting dalam membantu menciptakan sistem kesehatan yang tangguh. Dengan setulus hati saya mengucapkan selamat kepada Anda semua yang telah menyelesaikan program ini, dan saya berharap dapat melihat pertumbuhan Anda di tahun-tahun mendatang,”kata dia.

Johnson & Johnson Foundation sendiri baru-baru ini mengumumkan komitmen tambahan sebesar US$ 50 juta untuk Johnson & Johnson Impact Ventures (JJIV), yang mempiloti perangkat keuangan inovatif untuk mendukung ekosistem kewirausahaan, termasuk insentif berbasis hasil dan dukungan untuk akselerator bisnis berdampak yang berfokus pada kesehatan. JJIV bekerja untuk memastikan pengusaha dan wirausahawan dampak kesehatan memiliki akses ke pasien, jaringan, dan keahlian untuk memelopori inovasi inklusif bagi garis depan perawatan.

