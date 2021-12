Ini Aturan Lengkap Menyambut Natal dan Tahun Baru

Sabtu, 11 Desember 2021 | 02:18 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (9/12/2021) menerbitkan aturan terbaru aktivitas di masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 66 Tahun 2021.

Inmendagri yang mulai berlaku pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 tersebut sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni Inmendagri 62/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 pada Saat Nataru.

Berikut ini aturan terbaru dibandingkan sebelumnya.

1. Aktivitas Mudik

Aturan Lama: Pemda dalam hal ini kepala daerah melakukan sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya.

BACA JUGA Tak Ada Larangan Mudik Natal dan Tahun Baru

Apabila terdapat pelanggaran, maka dilakukan pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemda mengimbau masyarakat untuk tidak berpergian, tidak pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak.

Pemda melakukan pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru.



Menhub Budi Karya membagi masker kepada calon penumpang KA di Stasiun Gambir, Jakarta, 16 Desember 2020. (Beritasatu.com)

Aturan Baru: Tidak ada aturan peniadaan mudik Nataru dan bepergian. Namun pengetatan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk PMI, tetap diatur.

Pada aturan baru ditambahkan Pemda memperbanyak dan memaksimalkan penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah.

BACA JUGA Aturan Transportasi Nataru Disusun, Darat Paling Krusial

2. Perjalanan Jauh

Aturan Lama: Karena pada aturan lama terdapat sosialisasi peniadaan mudik Nataru maka aturan perjalanan jarak jauh hanya ditujukan bagi masyarakat yang karena suatu hal yang primer harus melakukan perjalanan keluar daerah.

Persyaratannya adalah mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi, melakukan tes PCR atau rapid test sesuai pengaturan moda transportasi yang digunakan.

Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan positif Covid-19, maka yang bersangkutan melakukan karantina mandiri atau karantina pada tempat yang telah disiapkan pemerintah.



Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, menjelang musim mudik Nataru 2020. (Beritasatu.com)

Aturan Baru: Pada Inmendagri terbaru disebutkan aturan perjalanan jarak jauh. Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah harus mengoptimalkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Persyaratan perjalanan jarak jauh yang menggunakan alat transportasi umum meliputi wajib dua kali vaksin dan melakukan rapid test antigen 1 x 24 jam. Bagi mereka yang belum divaksin dan yang tidak bisa divaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh.

Syarat perjalanan jarak jauh dengan menggunakan alat transportasi umum ini secara teknis diatur lebih lanjut oleh Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.

BACA JUGA Aktivitas Nataru Dibatasi Sesuai Level PPKM

Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan yang positif Covid-19, maka yang bersangkutan melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat.

3. Cuti Pegawai

Aturan Lama: pemda melakukan pelarangan cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun karyawan swasta selama periode libur Nataru.

Selain itu Pemda juga wajib memberikan himbauan kepada pekerja/buruh untuk menunda pengambilan cuti setelah periode libur Nataru.

Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti selama periode libur Nataru diatur lebih lanjut oleh kementerian atau lembaga teknis terkait.

Aturan Baru: Tidak ada pelarangan pengajuan cuti ASN, TNI Polri, karyawan BUMN mapun buruh swasta di masa Nataru.

4. Ibadah dan Peringatan Natal 2021

Aturan Lama: Diatur terperinci. Gereja harus membentuk Satgas yang berkoordinasi dengan Satgas Daerah. Pelaksanaan ibadah dan perayaan dilakukan sederhana, secara hybrid, dengan jumlah umat maksimal 50% kapasitas gereja.

Pengurus dan pengelola gereja wajib mengawasi penerapan protokol kesehatan, pembersihan dan disinfeksi, menggunakan aplikasi PeduliLindungi, mengatur arus mobilitas jemaat, menyediakan fasilitas prokes, dan menerapkan pembatasan jarak.

Aturan Baru: Pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama.

5. Perayaan Tahun Baru 2022

Aturan Lama:

- Masyarakat diimbau sedapat mungkin tinggal di rumah, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan

- Pawai dan arak-arakan tahun baru serta acara Old and New Year dilarang, baik di tempat terbuka maupun tertutup.

Aturan Baru: Sama dengan aturan lama.

6. Tempat Perbelanjaan/Mal

Aturan Lama:

- Kewajiban menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat masuk dan keluar mal/pusat perbelanjaan.

- Hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk.

- Meniadakan event perayaan Nataru di pusat perbelanjaan dan mal, kecuali pameran UMKM.

- Jam operasional diperpanjang yang semula 10.00 -21.00 waktu setempat menjadi 09.00 -22.00.

- Jumlah pengunjung tidak melebihi 50% dari kapasitas total.

- Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

- Bioskop dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50%, penerapan protokol kesehatan ketat.

- Kegiatan makan dan minum dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Aturan Baru: Sama dengan atura lama namun pembatasan jumlah pengunjung lebih longgar. Bila aturan lama maksimal 50% dari kapasitas total, sekarang maksimal 75%.

7. Tempat wisata

Aturan Lama :

- Meningkatkan kewaspadaan sesuai pengaturan PPKM level 3 khusus untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit, antara lain: Bali, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Medan, dan lain-lain.

- Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kabupaten/kota agar memiliki protokol kesehatan yang baik.

- Menerapkan pengaturan ganjil genap untuk mengatur kunjungan ke tempat-tempat wisata prioritas.

- Menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M.

- Menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Hanya pengunjung dengan kategori kuning dan hijau yang diperkenankan masuk.

- Memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak.

- Membatasi jumlah wisatawan sampai dengan 50% dari kapasitas total.

- Melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup.

- Mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif

- Membatasi kegiatan seni budaya dan tradisi keagamaan maupun non-keagamaan.



Sistem ganjil genap di kawasan wisata Ancol, Jakut, Jumat (17/9/2021).(Beritasatu.com)

Aturan Baru:

Sama dengan aturan lama, perbedaannya hanya pada kapasitas pengunjung yang ditambah sehingga menjadi maksimal 75% dari kapasitas total.

8. Anak Sekolah

Aturan Lama : Pemda melakukan himbauan pada sekolah bahwa pembagian rapot semester satu diselenggarakan pada Januari 2022 dan agar sekolah tidak meliburkan secara khusus pada periode libur Nataru.

Aturan Baru: Pelaksanaan pembagian rapot semester satu dan libur sekolah diatur lebih lanjut oleh Kemendikbudristek.

BACA JUGA Nataru, Disdik DKI Imbau Guru dan Siswa Tak ke Luar Kota

9. Lainnya

a. Pada aturan lama terdapat pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3 pada acara pernikahan dan acara sejenisnya. Hal ini tidak diatur dalam Inmendagri terbaru.

b. Baik aturan lama maupun baru menyebutkan bahwa aparat menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 serta membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dalam kegiatan seni budaya dan olahraga.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com