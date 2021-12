Prasetyo Terpilih Jadi VP ICMICA Pax Romana Asia Pasifik

Senin, 13 Desember 2021 | 12:27 WIB

Oleh : Asni Ovier / RSAT

Paris, Beritasatu.com - Prasetyo Nurhardjanto, delegasi Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) yang mewakili Indonesia bersama Katharina R Lestari dan Hermien Y Kleden terpilih secara aklamasi sebagai Vice Presiden (VP) ICMICA Pax Romana Asia Pasifik 2022-2025. Prasetyo adalah Presidium Organisasi dan Hubungan Antar-Lembaga Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA).

Seperti diberitakan Planery Assembly (Sidang Paripurna) ke-37 ICMICA (The International Catholic Movement for Intellectual and Cultural Affairs) Pax Romana telah memilih Dewan Pimpinan baru melalui rapat maraton selama dua hari, sejak 11 Desember 2021.

Sidang paripurna ini diikuti perwakilan dari negara-negara empat benua yakni, Eropa, Amerika, Asia-Pasifik, dan Afrika. Dewan Pimpinan ini akan bekerja untuk masa jabatan 2022 – 2025 di bawah Presiden ICMICA Pax Romana yang baru, Ana Maria Bidegain, Profesor Religious Studies dari Florida International University.

“Bersama Presiden wilayah Eropa, Amerika (Utara dan Selatan), Eropa, dan Afrika, Ana María Bidegain, saya akan berupaya sebaik-baiknya menggerakkan pelayanan ICMICA Pax Romana di Asia Pasifik, serta terus menjalin kerja sama dengan para sejawat pengurus dari berbagai belahan dunia,” ujar Prasetyo dalam pidato singkatnya di forum Planery Assembly setelah terpilih.

Terpilihnya Prasetyo ini merupakan pencapaian ISKA kali pertama dalam jaringan ICMICA-Pax Romana selama 50 tahun terakhir.

“Kami bersyukur untuk kepercayaan ini, dan ISKA akan berusaha memberikan yang terbaik untuk tugas baru di Asia Pasifik, dan meneruskan kerja sama yang kuat dengan anggota-anggota dari empat benua,” ujar Hargo Mandiraharjo, Ketua Umum/Ketua Presidium Pusat ISKA.

Sekretaris Jenderal ISKA Joanes Joko menyampaikan kegembiraan ISKA atas pencapaian ini.

“Era 2022 dan ke depannya memang penuh tantangan. Namun kepercayaan dari forum intelektual dunia, ICMICA Pax Romana kepada ISKA akan kami pegang dengan sebaik-baiknya,” ujarnya sesaat setelah kantor pusat ISKA di Jakarta menerima berita dari Paris.

Sidang empat tahunan ICMICA Pax Romana ini digelar secara online, sejak Sabtu 11 Desember 2021. Dihadiri lebih dari 50 negara, sidang dewan empat tahunan ini mengangkat tema “Strengths and Challenges Facing ICMICA/MIIC Pax Romana”.

Kevin Ahern (USA), Presiden ICMICA Pax Romana 2017–2021 menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh Dewan Pengurus yang baru terpilih.

Sebelum sesi pemilihan dewan ICMICA, sidang ini juga telah merefleksi empat tahun kiprah ICMICA dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat.

Beberapa rekomendasi peran ICMICA empat tahun ke depan di antaranya adalah melanjutkan program yang berorientasi pada aksi-aksi nyata ICMICA baik dari sisi pemberdayaan dan spiritualitas gereja Katolik, melanjutkan program kerja sama dengan IMCS, meningkatkan peran pergerakan ini khususnya untuk wilayah Amerika Utara dan Asia. Termasuk juga membuat strategi pembiayaan yang lebih mandiri.

Sebelumnya, sidang juga telah menyetujui laporan kegiatan dan keuangan selama empat tahun terakhir. Sidang empat tahunan ini sekaligus juga ditandai dengan diterimanya secara penuh tiga anggota dari negara Madagaskar, Panama, dan Srilanka.

ICMICA Pax Romana adalah komunitas global intelektual dan profesional Katolik yang bergerak di dunia dengan spiritualitas aksi. Terinspirasi oleh Injil dan tradisi sosial Katolik, ICMICA mendukung seluruh anggota untuk berpikir, merenungkan, dan bertindak atas masalah konkrit yang dihadapi dunia dan gereja saat ini.

Saat ini ICMICA memiliki 48 organisasi aktif dan 17 anggota dalam berkorespondensi yang seluruhnya berasal dari 60 negara dari lima benua.

