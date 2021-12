Y-20 Indonesia 2022 Akan Jadi Edisi Spesial

Selasa, 14 Desember 2021 | 21:28 WIB

Oleh : Stefani Wijaya/Bernadus Wijayaka / BW

Jakarta, Beritasatu.com – Y-20 sebagai wadah bagi pemimpin muda yang berasal dari seluruh negara anggota G-20 akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 17 Juli sampai 24 Juli 2022 di Bandung dan Jakarta.

Indonesia Youth Diplomacy (IYD) ditunjuk sebagai penyelenggara resmi Y-20 pada 2022.

Y-20 Indonesia 2022 akan mengusung tema From Recovery to Resilience: Rebuilding the Youth Agenda Beyond Covid-19.

Ketua atau Co-Chair Y-20 Indonesia 2022, Gracia Paramitha mengatakan, Y-20 pada tahun depan akan menjadi edisi spesial, bukan hanya karena Indonesia bertindak sebagai tuan rumah, tetapi juga karena akan dilaksanakan secara daring dan luring.

"Setelah dua kali penyelenggaraan sebelumnya dilaksanakan secara daring saja," ucapnya dalam jumpa pers di Kebayoran Baru, Selasa (14/12/3021).

Gracia menambahkan, Y-20 mendatang juga memberikan penghargaan bagi inisiatif anak muda dunia. Ini akan menjadi sejarah dalam Presidensi Y-20 di mana pertama kali penghargaan akan diberikan bagi inisiatif anak muda dunia.

"Tidak hanya diskusi kebijakan, Y-20 kali ini memiliki inisiatif dan aktivitas nyata para anak muda G-20 dan dunia melalui praktik baik mereka di bidang wirausaha sosial, keuangan digital, ekonomi sirkular, dan keberagaman inklusif,” ujarnya.

Lebih lanjut Gracia menjelaskan, empat area prioritas yang akan dibahas dalam Y-20 yaitu pertama ketenagakerjaan pemuda, kedua transformasi digital, ketiga planet yang berkelanjutan dan layak huni, serta empat keberagamaan dan inklusi.

"Pada isu keberagaman dan inklusi, IYD akan mempromosikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong melalui pendidikan inklusif yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta keberagaman ekonomi kreatif kepada pemuda G-20 dan dunia," ucap dia.

