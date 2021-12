Kemajuan Sains Tumbuh Beriringan dengan Perkembangan Bisnis

Rabu, 15 Desember 2021 | 19:59 WIB

Oleh : Yudo Dahono / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Prasetiya Mulya menggelar wisuda 2021 dengan melepas 1.022 lulusan terbaik, yang terdiri dari 736 lulusan tingkat Sarjana dan 286 lulusan tingkat Magister Manajemen, belum lama ini. Universitas Prasetiya Mulya mengajak para lulusannya menjawab tantangan dunia bisnis di masa depan dengan memiliki persepsi sains positif. Terlebih kemajuan sains tumbuh beriringan dengan perkembangan dunia bisnis.

"Tidak ada jalan pintas untuk memecahkan masalah-masalah fundamental melainkan diperlukan kerja sama maraton dan multiperspektif untuk mencari solusi mendasar bagi masalah mendasar,” ungkap Pembina Yayasan Prasetiya Mulya Sofyan Wanandi dalam keterangan tertulisnya Rabu (15/12/2021).

Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang berkesempatan menyampaikan pidato ilmiahnya pada wisuda tahun ini menjelaskan dunia sedang mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear, tetapi eksponensial. “Perubahan ini memungkinkan invensi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki literasi sains yang positif guna menjawab tantangan,” jelas Satryo.

Satryo mengatakan perusahaan startup yang muncul seiring perkembangan eksponensial memiliki kinerja lebih baik dari perusahaan konvensional. Hal ini dikarenakan perusahaan startup memaksimalkan digitalisasi dan artificial intelligence. “Fenomena ini disebut dengan celah eksponensial di mana perusahaan startup memanfaatkan sains untuk mengumpulkan data melalui teknologi guna menghasilkan solusi bisnis yang dibutuhkan oleh pasar dan menciptakan pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Momentum wisuda juga dilengkapi dengan wisudawan Universitas Prasetiya Mulya sebagai lulusan perdana School of Business and Economics dari program S1 Hospitality Business dan S1 Business Economics, maupun dari School of Applied STEM dengan program S1 Business Mathematics, S1 Computer Systems Engineering, S1 Digital Business Technology, S1 Food Business Technology, S1 Renewable Energy Engineering.

