Mahfud MD Ingatkan Saber Pungli Tidak Terjebak Mafia Hukum

Mohamad Arif Faisal, CEO PT. Garuda Daya Pratama Sejahtera (GDPS) meraih penghargaan dalam ajang bergengsi "BUMN Branding & Marketing Award 2021" untuk kategori The best CEO of Business Innovation, di Hotel JW Marriot Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (15/12) malam.

NASIONAL | 16 Desember 2021